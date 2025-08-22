Multi від Мінфін
22 серпня 2025, 21:08

Курс долара та євро 23-24 серпня: чому побачимо широкий розкид цінників готівкової євровалюти

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов досить позитивно для гривні, хоча поки що й не дав остаточної відповіді на найважливіші для нас питання щодо реальної можливості тристоронньої зустрічі «Трамп-Зеленський-путін» та перспектив завершення війни.

Цей тиждень на валютному ринку України пройшов досить позитивно для гривні, хоча поки що й не дав остаточної відповіді на найважливіші для нас питання щодо реальної можливості тристоронньої зустрічі «Трамп-Зеленський-Путін» та перспектив завершення війни.

Меседжів із цього питання багато, заяв вистачає, але конкретики дуже мало. Тому в умовах невизначеності, що зберігається, банки та їх клієнти більше звертали увагу на поточні сигнали для ринку, ніж на чергові «перевірені» чутки можливого місця та часу нових мирних переговорів, а також різних умов країни-агресора.

До поточних подій на міжбанку в ці дні варто віднести завершення періоду бюджетних платежів у клієнтів та підготовку бізнесу до завершення звітного періоду.

На готівковому ринку дещо активізувалося здавання валюти громадянами напередодні Дня знань, 1 вересня. Навіть за офіційними розрахунками зібрати дитину до школи цього року коштує щонайменше від 6 тис. до 10 тис. гривень. Сума для середнього українця чимала. Тому не дивно, що багато громадян понесли в обмінники свої валютні заначки, щоб профінансувати такі витрати.

Загалом громадяни купують валюти більше, ніж здають. Але ця різниця настільки незначна, що в результаті не впливає на загальну ситуацію на ринку і аж ніяк не стимулює зростання курсу.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

chart image

Нацбанк традиційно допомагав гривні і практично щодня покривав нестачу долара на торгах своїми інтервенціями із продажу американської валюти.

За винятком п'ятниці не надто «скакала» на міжнародному ринку і пара євро/долар, перебуваючи в межах досить вузького коридору від 1,16 до 1,17 долара за євро. Це забезпечило майже стабільну за українськими мірками ситуацію щодо курсу євро щодо гривні в Україні у ці дні.

Графік пари євро/долар

У підсумку, з 18 по 22 серпня курс продажу безготівкового долара на торгах зріс на 14 копійок — з 41,21/41,24 до 41,35/41,38 гривень, а готівкову американську валюту ввечері п'ятниці, 22 серпня, в обмінниках фінкомпаній та касах банків можна було купити по 41,40−41,65 гривен.

Курс продажу євро за цей період просів на 25 копійок — з 48,2115/48, 2301 до 47,9618/47,9842 гривень. Безготівковий євро вже вкотре останнім часом підбирався і навіть окремими днями пробивав донизу психологічний поріг у 48 гривень, у тому числі й цієї п'ятниці, яка закінчилася котируваннями євро трохи нижче цього рівня.

Але поки що це не можна назвати переходом до нижчих курсів євровалюти до гривні. Занадто вже незначні коливання курсу гривні щодо євро від позначки в 48 гривень. Тому наступний тиждень у реальності покаже — чи здатна гривня остаточно закріпитися нижче за цей психологічний поріг чи «топтання» навколо курсу 48 гривень за євро продовжаться і надалі. Готівковий євро в обмінниках фінкомпаній увечері в п'ятницю 22-го числа можна було купити в межах 48,30 — 48,50 гривень.

Курс долара (міжбанк)

Курс євро (міжбанк)

Курс готівкового долара

Курс готівкового євро

Цей період доволі умовної та хиткої стабільності курсів долара та євро на українському ринку не буде довгим. Тому в подібній ситуації власники обмінників у ці вихідні не активно збільшуватимуть спред між купівлею та продажем валюти, а пропрацюють у форматі «з обороту». Спред і з долара, і з євро в більшості обмінників буде в межах 15−25 копійок.

Навіть ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту № 13439−3 про внесення змін до бюджету-2025 на 40 млрд грн, частина яких вийде на ринок у вигляді підвищення виплат окремим категоріям українців, поки не стане особливо «тиснути» на курс як за картами громадян, так і на готівковому ринку.

Але важливо, щоб практика збільшення обсягів грошей на руках у населення не стала постійною, інакше це провокуватиме скупку валюти громадянами на побоюваннях подальшої девальвації гривні. Особливо ближче до кінця року, коли, як завжди, на ринок вийде багато бюджетної гривні, що саме по собі буде небезпечним для курсу нацвалюти на всіх сегментах валютного ринку.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 23−24 серпня

Курс готівкового долара перед і в День Незалежності в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,30 гривень та продаж від 41,35 до 41,65 гривень .

Курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в межах досить широкого розкиду котирувань: прийом від 47,80 до 48,10 гривень та продаж від 48,15 до 48,70 гривень. Широкий розкид цінників купівлі та продажу за готівковим євро цими днями пов'язаний з різним баченням перспектив євровалюти щодо долара на світових ринках у різних груп аналітиків мереж валютообміну, а також запитами їхньої клієнтури.

Щоб не ризикувати, більшість власників великих мереж валютообміну уважно стежитиме за поведінкою пари євро/долар на світових ринках і за суттєвих змін швидко змінюватиме свої цінники з євровалюти. При цьому, сам спред між купівлею та продажем євровалюти залишатиме в межах досить скромних за українськими поняттями 15−25 копійок на євро.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
Коментувати

