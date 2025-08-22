Техногіганти розчарувалися в ШІ: що це означає для ринку акцій

Тиждень пройшов під знаком традиційної конференції в Джексон-Хоулі, де керівники центральних банків світу діляться своїм баченням монетарної політики. А найбільш очікуваним, звичайно, був виступ глави ФРС Джерома Пауелла, з якого інвестори хотіли зрозуміти, чи поступиться ФРС тиску Трампа. Про головні підсумки тижня розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Якби у тижнів були власні імена, то цей тиждень мали б назвати на честь традиційної щорічної конференції керівників центральних банків в Jackson Hole, США. Для фінансової спільноти це завжди знакова подія, адже у своїх виступах головні банкіри світу діляться баченням монетарної стратегії, і вплив їх одкровень на ринки важко переоцінити. Як демонструє статистика, як правило, реакція ринку акцій на промови вершителів монетарної політики в Jackson Hole частіше негативна, але не цього разу.

Виступ Пауелла

Кульмінацією зустрічі в Jackson Hole завжди є виступ голови ФРС, цього разу запланований на п’ятницю. До речі, це був останній виступ Джерома Пауелла в Jackson Hole, адже він має залишити свою посаду вже наступного травня, і це додавало його промові певного символізму. Думаю, що для Пауелла набагато важливіше, який спадок він залишить після себе, аніж те, що про нього скажуть Трамп та його «друзі».

Також, пікантність нинішньої зустрічі банкірів полягала ще й в тому, що вона проходила в момент, коли ринки чекають від ФРС зміни напрямку монетарної політики, Трамп тисне зі страшною силою, вимагаючи розпочати зниження ставки, адміністрація Білого дому ось-ось оголосить, що знайшли нового слухняного керівника ФРС, а макроекономічні показники не дають чіткої картини, що відбувається з економікою і що робити центральному банку — тиснути на педаль газу чи на гальма?

Трам тисне на ФРС: регулятор не змінює позиції

Тиск на членів ФРС та його керівника заради лібералізації монетарної політики і раніше був шалений, але цього тижня посилився ще. У своїй безапеляційній манері Трамп заявив, що одна з губернаторів ФРС Lisa Cook має звільнитися, начебто, через якісь негаразди з приватними іпотечними кредитами, а потім продовжив вже традиційними нападками на «Too late» Пауелла.

Але не схоже, що керівництво ФРС сильно злякалося погроз невгамовного президента. Двоє керівників центрального банку, Hammack та Schmid, сказали, що «не бачать підстав» для зниження ставки у вересні.

Chris Waller та Michelle Bowman, які на минулому засіданні ФРС проголосували проти того, щоб лишити ставку незмінною, в Jackson Hole не зробили жодних «доленосних» заяв. Голова ФРС Атланти Raphael Bostic заявив, що вважає за потрібне знизити ставку лише один раз до кінця року, але не факт, що у вересні. Тобто, на щастя для ринків і фінансової системи США, ФРС продовжує демонструвати незалежність і орієнтуватися на економічні дані та фундаментальні цілі, а не популістські забаганки президента Трампа.

Реакція ринків

Поки інвестори чекали головної події тижня, виступу Пауелла, ринки демонстрували незначні коливання, переважно в червоній зоні. Як завжди, в центрі уваги були технологічні компанії. Palantir, AMD та Nvidia тягнули Nasdaq вниз і в публічному просторі почали з’являтися думки, що АІ — це добре, але ще не вирішення всіх проблем.

Минулого тижня MIT опублікував звіт, який свідчить, що 95% компаній не отримують ніякої віддачі від запровадження АІ. Sam Altman, після того, як його компанія OpenAI успішно завершила черговий раунд фінансування, залучивши мільярди доларів, заявив, що АІ — це бульбашка. МЕТА оголосила, що скорочує штат тих, хто працює над штучним інтелектом.

Якщо взяти до уваги, що величезна складова у нинішніх захмарних цінах на акції технологічних компаній — це надії та сподівання, дуже часто не підкріплені фундаментальними показниками, то, погодьтеся, що подібні коментарі та події викликають певні хвилювання.

Квартальні звіти роздрібних гігантів

Ще однією важливою подією тижня стали квартальні звіти роздрібних гігантів: Lowe’s, Walmart, Target та Home Depot. Основні підсумки такі: люди купують що дешевше, але все ж таки купують, а тарифи Трампа «мігрують із заголовків в медіа до прилавків».

В цілому, вимальовується картина повільного, але досить послідовного зростання. Walmart і Lowe's підвищили свої попередні прогнози щодо зростання, Home Depot підтвердив, а Target заявив, що не очікує зростання. Навряд чи передбачення найбільших роздрібних операторів країни свідчить, що американська економіка переживає бум зростання, але й про рецесію теж не йдеться. Споживачі продовжують витрачати гроші, рухаючи економіку вперед.

П’ятниця — це був День Пауелла, вся увага ринків була зосереджена на його промові в Jackson Hole, яка, якщо коротко, «відкрила» дорогу до можливого зниження ставок у вересні, а отже і до нових історичних рекордів на ринку акцій!