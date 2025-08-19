У липні Експортно-кредитне агентство підтримало експортерів на 1,5 мільярда гривень

Експортно-кредитне агентство України у липні 2025 року підтримало український несировинний експорт на суму 1,49 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні ЕКА.

«За місяць було застраховано вісім кредитних договорів на загальну суму 359,14 млн грн у. Кожна гривня страхової відповідальності ЕКА конвертувалася у 5,64 грн підтриманого експорту», — повідомляє агентство.

Серед банків-партнерів найбільші обсяги підтримки забезпечив Укргазбанк — 1,09 млрд грн підтриманого експорту та кредити на 49,62 млн грн, говориться у повідомленні.

Банк Альянс профінансував експорт на 153,13 млн грн при сумі кредитних договорів 239,51 млн грн. Кредитвест банк — 146,93 млн грн експорту і 70 млн грн кредитів.

Липневими регіональними лідерами стали Тернопільщина з показником 1,03 млрд грн підтриманого експорту, Черкащина з 156,69 млн грн, Миколаївщина з 153,13 млн грн та Одещина з 88,25 млн грн.

У Києві підтримка склала 41,87 млн грн, а також зафіксовано угоди у Рівненській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

Найбільші обсяги експорту з підтримкою ЕКА у липні пішли до Австрії — 1,03 млрд грн, Литви — 235,18 млн грн, а також до Ізраїлю, Йорданії, США, Італії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Молдови та Грузії.

ЕКА зазначає, що за галузями перше місце посідає виробництво олії та тваринних жирів — 1,03 млрд грн.

Далі — переробка та консервування фруктів і овочів (153,13 млн грн), оптова торгівля насінням і кормами для тварин (146,93 млн грн), виробництво ланцюгів і пружин (88,25 млн грн) та фармацевтичних препаратів і матеріалів (41,87 млн грн).