Українці тримають в банках рекордні 1,3 трильйони гривень

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті , за оперативними даними, у липні збільшився на 0,3% до рекордних 1 300,362 млрд гривень. Про це пишуть Українські Новини з посиланням на НБУ .

Як змінився обсяг

З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 7,2% із 1 212,775 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках за звітний період збереглись на рівні 855,579 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 0,9% до 444,783 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) за звітний період зменшилися на 0,1% до 1 489,920 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у звітному місяці для юросіб зросла на 0,1 в.п. до 10,2%, для фізосіб зменшилась на 0,2 в.п. до 10,9%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,7%, для населення — 0,9%.

Нагадаємо

За 2024 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 12,6% із 1 078,346 млрд гривень.