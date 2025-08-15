Multi від Мінфін
15 серпня 2025, 15:15

В Україні пишуть посібник для банків щодо створення інклюзивного середовища

Приватбанк, Національний банк України, громадська організація «Безбар'єрність» та компанія VISA спільно з іншими банками розробляють гайд «Безбар'єрність у сфері фінансових послуг: практичний порадник». Метою ініціативи є створення єдиного стандарту для впровадження безбар'єрних рішень у фінансовому секторі. Про це пише пресслужба Приватбанку.

Приватбанк, Національний банк України, громадська організація «Безбар'єрність» та компанія VISA спільно з іншими банками розробляють гайд «Безбар'єрність у сфері фінансових послуг: практичний порадник».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що увійде до гайду

Новий посібник стане практичним інструментом з рекомендаціями для банків щодо створення інклюзивного середовища. Він складатиметься з кількох ключових розділів, що охоплюватимуть фізичну, інформаційну та цифрову доступність, а також поради щодо безбар'єрної мови, взаємодії та вирішення поширених проблемних кейсів.

Досвід Приватбанку

Приватбанк поділиться власним досвідом впровадження інклюзивних ініціатив. Зокрема, йдеться про запуск Сервісу відеоконсультацій жестовою мовою, який доступний у додатках Privat24 та у всіх відділеннях. Також банк реалізує проєкти з працевлаштування нечуючих співробітників та людей старшого віку (60+) до контакт-центру.

Наразі у ПриватБанку працює понад 4% людей з інвалідністю, для яких створено комфортні умови, включно з можливістю віддаленої роботи. Крім того, банк активно адаптує свої приміщення для потреб ветеранів та ветеранок, які повертаються на свої робочі місця.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
