Рада НБУ розгляне звільнення Катерини Рожкової — ЗМІ

Рада Національного банку України у п'ятницю, 15 серпня, розгляне питання про звільнення з посади першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Її семирічний термін на цій посаді спливає. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на кілька поінформованих джерел.

Можливий наступник

За даними джерел, засідання Ради НБУ заплановане на другу половину дня.

Як повідомляє агентство, у разі звільнення Рожкової, на її посаду з високою ймовірністю може бути призначений Сергій Ніколайчук. Наразі він обіймає посаду заступника голови Нацбанку з липня 2021 року, а до цього пройшов у центробанку шлях від економіста до директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

Роль Катерини Рожкової в НБУ

Катерина Рожкова працює в банківській системі України з 1998 року, а в Національному банку — з 2015 року, де очолювала напрямок банківського нагляду. Вона була однією з ключових фігур під час так званого «банкопаду» 2015−2016 років та відіграла одну з провідних ролей у процесі націоналізації Приватбанку, що було нещодавно підтверджено рішенням Лондонського суду.

Наразі до сфери її відповідальності належать питання забезпечення фінансової стабільності та методологія регулювання банківського та небанківського секторів.

Згідно із законом, заступники голови НБУ призначаються та звільняються Радою Національного банку за поданням голови НБУ.