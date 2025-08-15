Multi від Мінфін
15 серпня 2025, 13:01

Рада НБУ розгляне звільнення Катерини Рожкової — ЗМІ

Рада Національного банку України у п'ятницю, 15 серпня, розгляне питання про звільнення з посади першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Її семирічний термін на цій посаді спливає. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на кілька поінформованих джерел.

Рада Національного банку України у п'ятницю, 15 серпня, розгляне питання про звільнення з посади першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової.

Можливий наступник

За даними джерел, засідання Ради НБУ заплановане на другу половину дня.

Як повідомляє агентство, у разі звільнення Рожкової, на її посаду з високою ймовірністю може бути призначений Сергій Ніколайчук. Наразі він обіймає посаду заступника голови Нацбанку з липня 2021 року, а до цього пройшов у центробанку шлях від економіста до директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

Роль Катерини Рожкової в НБУ

Катерина Рожкова працює в банківській системі України з 1998 року, а в Національному банку — з 2015 року, де очолювала напрямок банківського нагляду. Вона була однією з ключових фігур під час так званого «банкопаду» 2015−2016 років та відіграла одну з провідних ролей у процесі націоналізації Приватбанку, що було нещодавно підтверджено рішенням Лондонського суду.

Наразі до сфери її відповідальності належать питання забезпечення фінансової стабільності та методологія регулювання банківського та небанківського секторів.

Згідно із законом, заступники голови НБУ призначаються та звільняються Радою Національного банку за поданням голови НБУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+60
OVV77
OVV77
15 серпня 2025, 13:09
#
Безнаказанно дала возможность развалить кучу банков и также безнаказанно отпустила главу правления одного из этих банков.
+
+30
TAN72
TAN72
15 серпня 2025, 14:12
#
В Лондон к гонтаревой поедет😂
+
0
OVV77
OVV77
15 серпня 2025, 14:36
#
Безнаказанно дала возможность развалить кучу банков и также безнаказанно отпустила главу правления одного из этих банков.
+
0
Karin77
Karin77
15 серпня 2025, 14:56
#
Выведенные с рынка банки разворовали и развалили задолго до нее)
