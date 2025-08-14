ВВП єврозони зріс на 0,1%

Економіка єврозони у другому кварталі 2025 року збільшилася на 0,1% до попереднього кварталу, за даними Euro stat. У річному вираженні ВВП єврозони зріс на 1,4%.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Раніше Eurostat також повідомляв про зростання ВВП на 0,1% порівняно з попереднім кварталом та на 1,4% порівняно з другим кварталом минулого року. Експерти в середньому очікували на підтвердження обох оцінок, за даними Trading Economics.

У січні-березні економіка єврозони зросла на 0,6% порівняно з попереднім кварталом та на 1,1% у річному порівнянні.

ВВП Німеччини та Італії у другому кварталі скоротився на 0,1% щодо попереднього кварталу. Економіка Франції зросла на 0,3%, Нідерландів — на 0,1%, Іспанії — на 0,7%.

Економіка Євросоюзу минулого кварталу збільшилася на 0,2% у поквартальному вираженні та на 1,5% у річному. При цьому зниження ВВП у поквартальному порівнянні зафіксовано в Ірландії — на 1%, а найактивніше зростання — у Румунії (+1,2%).

Це друга оцінка зміни ВВП єврозони із трьох. Остаточні дані буде опубліковано 5 вересня.