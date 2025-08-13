Криптобіржа Bullish залучила $1,11 млрд у рамках IPO

Криптовалютна біржа Bullish залучила $1,11 млрд у рамках первинного публічного розміщення акцій, розмістивши папери вище за заявлений діапазон по $37 за акцію. Про це пише Bloomberg.

Що відомо

Компанія продала 30 млн акцій, що оцінило її у $5,41 млрд, зазначає агентство.

Спочатку Bullish планувала розміщення в діапазоні $32−33 за акцію, але підвищений попит дозволив перевищити верхню планку. За даними джерел агентства, розміщення було перепідписано більш ніж у 20 разів.

Інституційні інвестори, включаючи BlackRock та ARK Investment Management Кеті Вуд, зобов'язалися купити акції на суму до $200 млн.

Організаторами IPO виступили JPMorgan, Jefferies та Citigroup. Торги проходитимуть на Нью-Йоркській фондовій біржі під тікером BLSH.

Нагадаємо

Bullish приєдналася до зростаючого списку криптокомпаній, які цього року вийшли на публічні ринки завдяки інтересу до криптовалют в адміністрації президента США Дональда Трампа.

У липні він підписав закон про створення регулятивної бази для прив'язаних до долара криптовалют — стейблкоїнів. У 2023 році Bullish придбала новинний сайт про криптовалют CoinDesk.