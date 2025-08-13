Велика приватизація: «Вінницяпобутхім» пішов з молотка за 608 млн грн

13 серпня у системі «Прозорро.Продажі» відбувся аукціон з приватизації 100 % державного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім». Підприємство раніше належало російському олігарху Володимиру Плесовських та було стягнуто у дохід держави рішенням Вищого антикорупційного суду згідно із законом України «Про санкції».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Стартова ціна лота склала 301,4 млн грн без ПДВ. У результаті торгів за об'єкт змагалось два учасника. Переможна ставка під час аукціону виросла у два рази, склавши 608,1 млн грн.

Підприємство «Вінницяпобутхім» займається виробництвом мила, мийних засобів, а також засобів для чищення і полірування. Статутний капітал — 26,6 млн грн.

Читайте також: «Енергосталь» продали на аукціоні — ціна зросла у 57 разів

Відповідно до затверджених умов, новий власник Приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім», повинен: