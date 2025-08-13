Голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук йде з посади

Голова правління «Райфу» Олександр Писарук покидає посаду після майже шести років на ній. Останній робочий день Писарука — 31 грудня, йдеться у повідомленні пресслужби банку, наданому на запит Forbes Ukraine.

Що відомо

Контракт Писарука на посаді СЕО «Райфу» закінчується 31 грудня. Він вирішив його не продовжувати, додають у пресслужбі банку.

Наразі наглядова рада банку розпочала пошук нового голови правління, триває конкурсний відбір кандидатів, йдеться у відповіді пресслужби.

«Шість років тому, розглядаючи пропозицію очолити Райффайзен Банк, Олександр Писарук взяв на себе виклик трансформувати банк та передати його подальший розвиток наступнику, — сказано у коментарі пресслужби установи. — Наглядова рада та вся команда банку вдячні йому за роки успішної співпраці й особливо за його визначний внесок у стабільну роботу банку, турботу про співробітників та підтримку клієнтів під час війни».

Нагадаємо

Писарук був на посаді голови Райффайзен Банку з вересня 2019-го. Його попередник — Володимир Лавренчук, який керував банком майже 15 років.

До роботи у «Райфі» Писарук з червня 2016-го працював старшим експертом фінансового сектору в Міжнародному валютному фонді. До того — був першим заступником голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, і керував напрямком банківського нагляду.

До 2014-го він протягом 16 років працював на різних посадах у нідерландському банку ING.