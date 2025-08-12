Власник криптовидання Coindesk зібрався залучити на IPO майже $1 млрд

Криптовалютна біржа Bullish, яка володіє криптовиданням Coindesk, збільшила потенційний розмір IPO з $629 млн до $990 млн. Про це пише Bloomberg з посиланням на заявку, подану до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Агентство зазначає, що компанії, пов'язані з криптовалютою, розраховують на високий інтерес інвесторів.

Що відомо

Криптовалютна біржа планує запропонувати на IPO 30 млн акцій за ціною від $32 до $33 за папір. Раніше вона планувала продати 20,3 млн акцій за ціною від $28 до $31 за папір.

Як підрахував Bloomberg, капіталізація Bullish після IPO може сягнути $4,8 млрд.

Нагадаємо

Біржа подала заявку на IPO на початку серпня. Однак чутки про її первинне розміщення акцій з'явилися ще у червні.

Криптовалютна біржа Bullish входить до найбільших гравців крипторинка. Вона була започаткована командою проєкту BlockOne, яка в 2017 році провела найбільше в історії первинне розміщення монет (ICO), зібравши близько $4 млрд на запуск токена EOS.

Біржа орієнтована інституційних клієнтів. У 2023 році Bullish придбала медіаресурс CoinDesk у Digital Currency Group, ставши одним з небагатьох криптопроєктів, що володіють авторитетним профільним ЗМІ.

CoinDesk — портал, що спеціалізується на новинах про криптовалюти. Він був запущений у травні 2013 року і став одним із перших сайтів такої тематики.

Дедалі більше криптовалютних компаній планує вийти на IPO, оскільки президент США Дональд Трамп підтримує цю галузь, зазначає Bloomberg. Кількість заявок на IPO від них збільшилася ще й після того, як компанія Circle, емітент стейблкоїну USD Coin (USDC), обігнала власний стейблкоїн із капіталізації через зростання вартості своїх акції після проведення IPO.