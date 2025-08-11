Кабмін розробив законопроєкт, який передбачає зміни до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Метою ініціативи є підвищення ефективності виконання постанов про накладення штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, а також вирішення проблем із добровільною та примусовою сплатою таких штрафів. Про це пише Дело.
11 серпня 2025, 12:10
Камбін пропонує збільшити термін оплати штрафів за порушення ПДР
Деталі
У пояснювальній записці зазначається, що зараз водії мають лише 10 днів з моменту набрання постановою законної сили для добровільної оплати штрафу.
Через короткий термін багато порушників не встигають здійснити платіж, що призводить до нарахування подвійного штрафу та збільшення кількості оскаржень.
Законопроєкт пропонує:
- збільшити строк для добровільної сплати штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті;
- збільшити строк для примусового виконання постанови з 30 днів до більш тривалого терміну, що наблизить його до загальних норм виконавчого провадження (три місяці).
Джерело: Мінфін
