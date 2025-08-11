Курс валют: долар та євро подешевшали в банках

У понеділок, 11 серпня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці подешевшало на 7 копійки, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро додало 3 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 47,95 грн, а продають за 48,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,42−41,50, євро — 48,35−48,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,41−41,44 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,30−48,33 грн/євро.

Підключайтеся до multi Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту