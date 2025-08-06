Українці отримують фейкові SMS нібито від Укрпошти: як не стати жертвою фішингу

Українці почали отримувати шахрайські SMS-повідомлення, які нібито надходять від Укрпошти. У цих повідомленнях міститься прохання «підтвердити адресу доставки», проте насправді це — фішинг. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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Посилання у таких SMS веде на шахрайський сайт, створений з метою викрадення ваших персональних даних та банківських реквізитів.

Будьте пильними, якщо ви отримали подібне повідомлення, ні в якому разі не переходьте за посиланням і не вводьте свої дані.

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Перевіряйте статус посилки на офіційному сайті Укрпошти або зателефонуйте на гарячу лінію. Єдиний офіційний сайт — ukrposhta.ua

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«Назва „Пошта України“ у повідомленнях із „незнайомих“ номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство», — йдеться у повідомленні.