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26 червня 2025, 13:36

Шахраї викрадають Facebook-сторінки за допомогою фішингових листів

Українські користувачі Facebook знову стали мішенню для шахраїв, які активно використовують фішингові схеми для викрадення облікових даних та захоплення сторінок. Зловмисники надсилають електронні листи, що імітують офіційні повідомлення від служби підтримки Facebook. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Українські користувачі Facebook знову стали мішенню для шахраїв, які активно використовують фішингові схеми для викрадення облікових даних та захоплення сторінок.
Фото: freepik.com

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Як працює шахрайська схема

Схема полягає в надсиланні електронних листів, де користувачів повідомляють про нібито порушення «умов використання» Facebook та погрожують блокуванням акаунту.

Щоб уникнути цього «блокування», жертвам пропонується перейти за посиланням та пройти верифікацію.Посилання веде на підроблений сайт, який візуально дуже схожий на офіційну сторінку входу Facebook.

Там користувачам пропонується ввести свої облікові дані: адресу електронної пошти або номер телефону, пароль та навіть код двофакторної автентифікації.

Після введення цих даних шахраї викрадають акаунт, щоб надалі використовувати його у власних схемах.

Як захистити свою сторінку

Щоб не стати жертвою шахраїв, варто дотримуватися простих правил безпеки:

  • Ніколи не вводьте логін і пароль від своїх акаунтів на незнайомих або підозрілих вебсайтах.
  • Завжди звертайте увагу на URL-адресу сайту та його протокол (https://). Переконайтеся, що це дійсно facebook.com, а не схожий домен.

Важливо пам'ятати, що справжні електронні листи від Meta (власника Facebook та Instagram) щодо безпеки акаунту та входу, які були надіслані протягом останніх 14 днів, завжди можна знайти в налаштуваннях вашого профілю у розділі «Пароль і безпека».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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