Відносини США та Індії псуються через російську нафту та нові мита — FT

Відносини між США та Індією різко погіршилися після того, як президент Дональд Трамп запровадив 25%-ве мито на індійські товари та пригрозив додатковими санкціями за закупівлю російської нафти. Цей крок став несподіванкою для індійських чиновників на тлі попередніх заяв про неминучість торговельної угоди. Про це пише видання Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Несподіваний розворот Трампа

Кілька тижнів тому Дональд Трамп натякав на близьке укладення торговельної угоди з Нью-Делі, яка б дозволила Індії уникнути високих мит. Однак фінальна пропозиція виявилася жорсткою: мита на рівні 25% та невизначена «штрафна санкція» за продовження купівлі російської нафти.

Цей крок викликав здивування в індійському уряді, який заявив, що вивчає наслідки, але все ще очікує на продовження торговельних переговорів наприкінці місяця.

Причина невдоволення — російська нафта

Американські чиновники чітко дали зрозуміти, що невдоволення Вашингтона пов'язане насамперед із закупівлями Індією російської нафти, яка стала для неї найбільшим джерелом постачання.

«Індія по суті допомагає фінансувати військові дії в Україні», — заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Аналітики пов'язують зміну риторики Трампа з його посиленням інтересу до досягнення перемир'я в Україні.

«Поки політика Трампа полягала в потуранні путіну, закупівлі нафти Індією не були проблемою, тепер вони раптово стали проблемою», — зазначив Ешлі Телліс з Фонду Карнегі.

Реакція Індії

Попри погрози Трампа, індійські чиновники заявили виданню The New York Times, що продовжуватимуть купувати дешеву російську нафту і не давали нафтовим компаніям жодних вказівок щодо скорочення імпорту.

Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал натякнув, що політика щодо росії не зміниться.