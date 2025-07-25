НБУ погодив порядок повернення активів клієнтам Фрідом Фінанс
Головне за тиждень: Фрідом Фінанс, прогнози НБУ та мораторій на перевірку бізнесу
Нацбанк фінально погодив порядок повернення активів. І сьогодні НКЦПФР вже затвердила документ на засіданні Комісії та одразу направила його на державну реєстрацію.
Нацбанк різко погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік
Національний банк України суттєво погіршив свій прогноз щодо зростання реального ВВП у 2025 році, знизивши його з 3,1% до 2,1%. Основними причинами перегляду стали посилення російських обстрілів та їхній вплив на інфраструктуру, а також несприятливі погодні умови для аграрного сектору.
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5% та погіршив прогноз інфляції
Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 15,5% річних. Також регулятор переглянув свої макроекономічні прогнози, дещо погіршивши очікування щодо темпів зниження інфляції та зростання ВВП у 2025 році.
Уряд затвердив план мораторію на перевірки бізнесу: що зміниться з 24 липня
Кабінет Міністрів України затвердив детальний план реалізації рішення РНБО щодо запровадження мораторію на безпідставні перевірки бізнесу. Нові правила, спрямовані на захист підприємців, починають діяти вже з 24 липня.
Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією на $550 млрд
Президент Дональд Трамп досяг торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% мита на імпорт із США, включаючи автомобільний сектор, а також створення фонду в розмірі $550 мільярдів, який підтримуватимуть японці, для інвестицій в Америку.
Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП
Президент Володимир Зеленський ввечері 22 липня підписав законопроєкт № 12414, який зробить антикорупційні органи залежними від рішень генпрокурора.
Україна планує звернутися за додатковим фінансуванням до МВФ
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що, ймовірно, звернеться за додатковим фінансуванням до Міжнародного валютного фонду, оскільки вона прагне задовольнити фіскальні потреби країни, незважаючи на те, що війні з росією кінця не видно.
Україна цьогоріч планує витратити на оборону 2,6 трильйона — понад 30% свого ВВП
Після внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік фінансування сектору національної безпеки й оборони зросло на 412,4 млрд грн і становитиме 2,6 трлн грн. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.
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