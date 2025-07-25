Головне за тиждень: Фрідом Фінанс, прогнози НБУ та мораторій на перевірку бізнесу

Національний банк України суттєво погіршив свій прогноз щодо зростання реального ВВП у 2025 році, знизивши його з 3,1% до 2,1%. Основними причинами перегляду стали посилення російських обстрілів та їхній вплив на інфраструктуру, а також несприятливі погодні умови для аграрного сектору.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5% та погіршив прогноз інфляції

Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 15,5% річних. Також регулятор переглянув свої макроекономічні прогнози, дещо погіршивши очікування щодо темпів зниження інфляції та зростання ВВП у 2025 році.

Уряд затвердив план мораторію на перевірки бізнесу: що зміниться з 24 липня

Кабінет Міністрів України затвердив детальний план реалізації рішення РНБО щодо запровадження мораторію на безпідставні перевірки бізнесу. Нові правила, спрямовані на захист підприємців, починають діяти вже з 24 липня.

Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією на $550 млрд

Президент Дональд Трамп досяг торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% мита на імпорт із США, включаючи автомобільний сектор, а також створення фонду в розмірі $550 мільярдів, який підтримуватимуть японці, для інвестицій в Америку.

Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП

Президент Володимир Зеленський ввечері 22 липня підписав законопроєкт № 12414, який зробить антикорупційні органи залежними від рішень генпрокурора.