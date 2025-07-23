Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією на $550 млрд

Президент Дональд Трамп досяг торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% мита на імпорт із США, включаючи автомобільний сектор, а також створення фонду в розмірі $550 мільярдів, який підтримуватимуть японці, для інвестицій в Америку. Про це пише Bloomberg.

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Деталі

Угода, про яку заявив Трамп після того, як він домігся прориву на останній 75-хвилинній зустрічі в Овальному кабінеті у вівторок з головним торговельним переговірником Японії, позбавляє ключового союзника США від загрози 25% тарифу, який мав набути чинності наступного тижня.

«У них тут були свої найкращі люди, і ми довго та наполегливо працювали над цим, і це чудова угода для всіх», — сказав Трамп.

Згідно з угодою, японські автомобілі та запчастини підлягатимуть цій самій 15% ставці мита, що й інший експорт країни, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації США.

Натомість Японія прийматиме автомобілі та вантажівки, виготовлені відповідно до стандартів безпеки транспортних засобів США, без додаткових вимог, що може стати важливим кроком до продажу більшої кількості автомобілів американського виробництва в країні.

Центральним елементом угоди з Японією є зобов'язання в розмірі $550 мільярдів, яке, за словами чиновника, є схожим на суверенний фонд добробуту, в рамках якого сам Трамп міг би керувати інвестиціями всередині США.

Остаточні умови угоди все ще мають бути закріплені в офіційній прокламації. Юридичні деталі та інші деталі щодо інвестиційної обіцянки в розмірі $550 мільярдів все ще узгоджуються, сказав чиновник.

Графік інвестицій не визначений, і незрозуміло, чи зможе Трамп виділити повну суму протягом свого терміну.

Джерело японського фінансування також не було одразу відомо. Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба заявив, що сума інвестицій сягне$ 550 мільярдів і частково буде надана у формі кредитних гарантій.

550 мільярдів

За словами чиновника, Трамп виконав роль посередника після восьми раундів переговорів, наполягаючи на більших поступках та забезпечуючи кращі умови для США на тій останній зустрічі в Овальному кабінеті з головним торговельним переговірником Японії Рьосеєм Аказавою.

Раніше повідомлялося, що офіційні особи США та Японії обговорювали створення фонду на суму близько $400 мільярдів, прибуток якого мав би бути розподілений порівну. Але згідно з умовами, узгодженими на зустрічі в Овальному кабінеті, Японія погодилася виділити $550 мільярдів на інвестування в проєкти в Америці, які президент вважає важливими, через фонди, що повертатимуть 90% прибутку до США.

Боїнг, рис, оборона

Японія також погодилася купити 100 літаків Boeing Co., збільшити закупівлі рису на 75% та купити сільськогосподарську та іншу продукцію на суму 8 мільярдів доларів, одночасно збільшивши витрати на оборону з американськими фірмами до 17 мільярдів доларів на рік з 14 мільярдів доларів, сказав високопоставлений чиновник.

Країна також братиме участь у проєкті трубопроводу ЗПГ на Алясці, сказав чиновник, що, очевидно, має на увазі давно заблоковане підприємство вартістю 44 мільярди доларів, розроблене для експорту газу штату по всьому світу. Трамп заявив законодавцям у Білому домі у вівторок увечері, що Японія «створює спільне підприємство» для запропонованого проєкту ЗПГ на Алясці. «Вони повністю готові укласти цю угоду зараз», — сказав Трамп.

«Японія та США ведуть тісні переговори, ставлячи на карту наші національні інтереси», — сказав Ішіба в Токіо. «Дві країни продовжуватимуть співпрацювати над створенням робочих місць та якісних продуктів».

Трамп також пообіцяв надати Японії запобіжний пункт щодо майбутніх секторальних тарифів, включаючи мита, що очікуються на напівпровідники та фармацевтичні препарати, фактично погодившись не ставитися до країни гірше, ніж до будь-якої іншої країни, коли йдеться про ці товари, сказав чиновник.

Фактично це означає, що Японії буде гарантовано будь-яку найнижчу світову ставку цих тарифів. Американські переговірники досі опираються спробам зробити винятки та винятки для секторальних тарифів, хоча угода з Великою Британією включала план обмеженого звільнення від мит на сталь.

Акції японських автовиробників зросли в Токіо після повідомлень про зниження ставки для автомобільного сектору з 25% до 15% для Японії, при цьому акції Toyota Motor Corp. зросли більш ніж на 11%.

Наближення дедлайну

Угода з Японією була укладена через кілька годин після того, як Трамп оголосив про досягнення угоди з Філіппінами, встановивши 19% тариф на експорт країни. Ця бурхлива активність відбувається за кілька днів до крайнього терміну президента 1 серпня для запровадження так званих «взаємних» тарифів, які вдарять по десятках торговельних партнерів.