Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією на $550 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 липня 2025, 8:53

Трамп оголосив про найбільшу торговельну угоду з Японією на $550 млрд

Президент Дональд Трамп досяг торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% мита на імпорт із США, включаючи автомобільний сектор, а також створення фонду в розмірі $550 мільярдів, який підтримуватимуть японці, для інвестицій в Америку. Про це пише Bloomberg.

Президент Дональд Трамп досяг торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15% мита на імпорт із США, включаючи автомобільний сектор, а також створення фонду в розмірі $550 мільярдів, який підтримуватимуть японці, для інвестицій в Америку.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Угода, про яку заявив Трамп після того, як він домігся прориву на останній 75-хвилинній зустрічі в Овальному кабінеті у вівторок з головним торговельним переговірником Японії, позбавляє ключового союзника США від загрози 25% тарифу, який мав набути чинності наступного тижня.

«У них тут були свої найкращі люди, і ми довго та наполегливо працювали над цим, і це чудова угода для всіх», — сказав Трамп.

Згідно з угодою, японські автомобілі та запчастини підлягатимуть цій самій 15% ставці мита, що й інший експорт країни, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації США.

Натомість Японія прийматиме автомобілі та вантажівки, виготовлені відповідно до стандартів безпеки транспортних засобів США, без додаткових вимог, що може стати важливим кроком до продажу більшої кількості автомобілів американського виробництва в країні.

Центральним елементом угоди з Японією є зобов'язання в розмірі $550 мільярдів, яке, за словами чиновника, є схожим на суверенний фонд добробуту, в рамках якого сам Трамп міг би керувати інвестиціями всередині США.

Остаточні умови угоди все ще мають бути закріплені в офіційній прокламації. Юридичні деталі та інші деталі щодо інвестиційної обіцянки в розмірі $550 мільярдів все ще узгоджуються, сказав чиновник.

Графік інвестицій не визначений, і незрозуміло, чи зможе Трамп виділити повну суму протягом свого терміну.

Джерело японського фінансування також не було одразу відомо. Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба заявив, що сума інвестицій сягне$ 550 мільярдів і частково буде надана у формі кредитних гарантій.

550 мільярдів

За словами чиновника, Трамп виконав роль посередника після восьми раундів переговорів, наполягаючи на більших поступках та забезпечуючи кращі умови для США на тій останній зустрічі в Овальному кабінеті з головним торговельним переговірником Японії Рьосеєм Аказавою.

Раніше повідомлялося, що офіційні особи США та Японії обговорювали створення фонду на суму близько $400 мільярдів, прибуток якого мав би бути розподілений порівну. Але згідно з умовами, узгодженими на зустрічі в Овальному кабінеті, Японія погодилася виділити $550 мільярдів на інвестування в проєкти в Америці, які президент вважає важливими, через фонди, що повертатимуть 90% прибутку до США.

Боїнг, рис, оборона

Японія також погодилася купити 100 літаків Boeing Co., збільшити закупівлі рису на 75% та купити сільськогосподарську та іншу продукцію на суму 8 мільярдів доларів, одночасно збільшивши витрати на оборону з американськими фірмами до 17 мільярдів доларів на рік з 14 мільярдів доларів, сказав високопоставлений чиновник.

Країна також братиме участь у проєкті трубопроводу ЗПГ на Алясці, сказав чиновник, що, очевидно, має на увазі давно заблоковане підприємство вартістю 44 мільярди доларів, розроблене для експорту газу штату по всьому світу. Трамп заявив законодавцям у Білому домі у вівторок увечері, що Японія «створює спільне підприємство» для запропонованого проєкту ЗПГ на Алясці. «Вони повністю готові укласти цю угоду зараз», — сказав Трамп.

«Японія та США ведуть тісні переговори, ставлячи на карту наші національні інтереси», — сказав Ішіба в Токіо. «Дві країни продовжуватимуть співпрацювати над створенням робочих місць та якісних продуктів».

Трамп також пообіцяв надати Японії запобіжний пункт щодо майбутніх секторальних тарифів, включаючи мита, що очікуються на напівпровідники та фармацевтичні препарати, фактично погодившись не ставитися до країни гірше, ніж до будь-якої іншої країни, коли йдеться про ці товари, сказав чиновник.

Фактично це означає, що Японії буде гарантовано будь-яку найнижчу світову ставку цих тарифів. Американські переговірники досі опираються спробам зробити винятки та винятки для секторальних тарифів, хоча угода з Великою Британією включала план обмеженого звільнення від мит на сталь.

Акції японських автовиробників зросли в Токіо після повідомлень про зниження ставки для автомобільного сектору з 25% до 15% для Японії, при цьому акції Toyota Motor Corp. зросли більш ніж на 11%.

Наближення дедлайну

Угода з Японією була укладена через кілька годин після того, як Трамп оголосив про досягнення угоди з Філіппінами, встановивши 19% тариф на експорт країни. Ця бурхлива активність відбувається за кілька днів до крайнього терміну президента 1 серпня для запровадження так званих «взаємних» тарифів, які вдарять по десятках торговельних партнерів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bosyak
bosyak
23 липня 2025, 10:33
#
Я так розумію подвійний переклад з'їв сенс статті. Ляп на ляпі.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Андрій М***к и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами