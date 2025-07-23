Президент Володимир Зеленський ввечері 22 липня підписав законопроєкт № 12414, який зробить антикорупційні органи залежними від рішень генпрокурора. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
23 липня 2025, 8:33
Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП
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Документ вже опублікований в Голосі України і набирає чинності 23 липня.
Нагадаємо
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Правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями «бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам».
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Джерело: Мінфін
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