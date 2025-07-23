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23 липня 2025, 8:33

Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП

Президент Володимир Зеленський ввечері 22 липня підписав законопроєкт № 12414, який зробить антикорупційні органи залежними від рішень генпрокурора. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський ввечері 22 липня підписав законопроєкт № 12414, який зробить антикорупційні органи залежними від рішень генпрокурора.

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Документ вже опублікований в Голосі України і набирає чинності 23 липня.

Нагадаємо

  • Правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями «бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам».

Читайте також: Рада обмежила незалежність НАБУ та САП

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+45
Я. ..
Я. ..
23 липня 2025, 9:20
#
Ай молодца! Тепер можна по дзвінку всі питання вирішувати, але тепер це в межах закону буде!)
+
+13
bosyak
bosyak
23 липня 2025, 9:37
#
А до цього не можна було? Де ж тоді результати?
+
+15
Karin77
Karin77
23 липня 2025, 9:43
#
Особливих результатів обидві ці контори за часи свого існування не показали.Але всі там отримували величезні зарплати і самі займалися темними оборудками…При цьому хотіли, щоб ніхто їх не чіпав та не контролював… Не робота, а просто мрія

+
+45
Moonlighter
Moonlighter
23 липня 2025, 9:56
#
Возвращаемся во времена Януковича. Очень «необходимый» закон и реально то, чего всем нам не хватало.
+
+58
financialGenius
financialGenius
23 липня 2025, 10:03
#
Ну это чудо , хуже овоща … куда Европа, запад и США только деньги выделяли более 10 лет … что бы мы вернулись во временя чумы ???
+
+30
financialGenius
financialGenius
23 липня 2025, 10:10
#
И еще этот «наполеон» превзойдет самого Лазаренко и когда будет бежать из страны как ухилянт, его США заберут к себе и конфискуют все награбленные миллиарды по всему миру, которые по сути деньги украинцев. Зато дадут возможность дожить старость в каком-то небольшом доме во Флориде , но он будет только рад так как в Украине его ждать будет пожизненное за антиУкраинские законы…
+
+45
Павел Еникеев
Павел Еникеев
23 липня 2025, 10:14
#
Какая разница для страны, кто именно будет мародерить. Вся элита зародилась на мородерстве, размножилась на мородерстве, и условий для зарождения элиты созидания нет. Потому все это — конкуренция глистов между собой за право паразитировать. Война только увеличила это за счет больших денежных потоков.
+
+30
3212242
3212242
23 липня 2025, 10:42
#
Фан-сектор зелених до вечора не знав як реагувати, доки нарешті не підвезли методичку — «нічого не вирішують, нічого за роки не зробили, та й взагалі не потрібні».
+
0
financialGenius
financialGenius
23 липня 2025, 11:21
#
Хаахаха, это еще не такое дно … читал новость где написано для слабо думающих людей и для методичек что на эти органы влияла рашка , поэтому их нужно контролировать и избавлять от влияний !!! На органы которые были созданы при поддержке и требованию запада после 14 года влияла параша !!! Это такое дно что слов нет просто …
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