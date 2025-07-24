Нацбанк різко погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Національний банк України суттєво погіршив свій прогноз щодо зростання реального ВВП у 2025 році, знизивши його з 3,1% до 2,1%. Основними причинами перегляду стали посилення російських обстрілів та їхній вплив на інфраструктуру, а також несприятливі погодні умови для аграрного сектору. Про це у четвер, 24 липня, повідомила пресслужба НБУ .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини уповільнення економіки

За словами голови НБУ, хоча фіскальні стимули, забезпечені міжнародним фінансуванням, продовжували підтримувати економіку в першому півріччі, її темпи зростання виявилися стриманими.

«Його темпи були стриманими через збільшення інтенсивності обстрілів й подальші руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житла», — зазначив Пишний.

Він додав, що ці ж фактори сприяли збереженню негативних міграційних тенденцій та створювали напружену ситуацію на ринку праці. Крім того, погані погодні умови затримали жнива та погіршили перспективи врожаїв, що негативно вплинуло на харчову промисловість і транспорт.

Прогнози на середньострокову перспективу

НБУ також оновив прогнози на наступні роки. Базовий сценарій передбачає повільне економічне зростання на рівні 2−3% у 2026−2027 роках. Варто зазначити, що попередній прогноз на 2026 рік був значно оптимістичнішим — 5% зростання.

Водночас, за словами Пишного, існує і більш оптимістичний сценарій.

«У разі швидкої нормалізації умов приватні інвестиції та споживання суттєво зростуть… а темпи зростання ВВП можуть становити 3−3,5%», — зазначив голова НБУ.

Нагадаємо, раніше регулятор також погіршив прогноз інфляції на 2025 рік з 8,7% до 9,7%.