Україна цьогоріч планує витратити на оборону 2,6 трильйона — понад 30% свого ВВП

Після внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік фінансування сектору національної безпеки й оборони зросло на 412,4 млрд грн і становитиме 2,6 трлн грн. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

«Після змін до Бюджету-2025, якими ми додаємо 412,4 млрд грн на сектор нацбезпеки і оборони, фінансовий ресурс на сектор складе 2,6 трлн грн. Це 31,1% від прогнозованого ВВП на цей рік», — йдеться в повідомленні.

За її словами, за цим показником Україна вже кілька років стабільно займає перше місце у світі. Для порівняння, друге місце займає Ізраїль, який витрачає на оборону 8,8% свого ВВП за даними SIPRI.

Водночас минулого року Україна витратила на потреби оборони на $20 млрд більше, ніж Ізраїль, навіть в абсолютних показниках.

Голова комітету зазначила, що на потреби оборони спрямовується 62,5% видатків загального фонду в першому півріччі 2025 року.

Читайте також: Додатково 400 мільярдів на оборону: Рада підтримала зміни до держбюджету

«Після змін буде 59% видатків загального фонду (план, по факту, можливо, і більше) і 66% всіх видатків», — додала Підласа.

Вона підкреслила, що весь цей ресурс Україна мобілізує самостійно через власні доходи і внутрішні запозичення, оскільки, за винятком Великої Британії, міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби оборонного сектору.