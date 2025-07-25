Нацбанк фінально погодив порядок повернення активів. І сьогодні НКЦПФР вже затвердила документ на засіданні Комісії та одразу направила його на державну реєстрацію. Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
НБУ погодив порядок повернення активів клієнтам Фрідом Фінанс
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Деталі
Це останній нормативний крок. Після офіційного юстування — орієнтовно за 10 днів — запускається механізм повернення активів клієнтам.
Цей порядок чітко визначає:
- хто здійснює повернення активів;
- як підтверджується право клієнта;
- кого не включають до переліку — і чому.
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За словами Магомедова, на початку наступного тижня Нацкомісія:
- оприлюднить офіційну інструкцію для клієнтів Фрідом Фінанс — покроково, що робити та куди звертатися;
- фіналізує перелік клієнтів, які підпадають під виплати.
Нагадаємо
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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс».
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Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО в середині жовтня 2022 року, а невдовзі це рішення підтримав Президент.
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На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.
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