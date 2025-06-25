«Дія» спільно з Міністерством внутрішніх справ запускає бета-тестування нової послуги — отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн та з доставкою оригіналу поштою. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
25 червня 2025, 12:38
«Дія» запускає тестування витягу про несудимість з апостилем
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«Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт», — йдеться в повідомленні.
Як стати тестувальником
Щоб стати тестувальником, потрібно мати:
- верифікований РНОКПП;
- внутрішній чи закордонний паспорт у «Дії»;
- зареєстроване місце проживання.
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Як записатися на бета-тест
Записатися на бета-тестування можна за посиланням.
Джерело: Мінфін
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