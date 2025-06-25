«Дія» запускає тестування витягу про несудимість з апостилем

«Дія» спільно з Міністерством внутрішніх справ запускає бета-тестування нової послуги — отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн та з доставкою оригіналу поштою. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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«Працевлаштовуєтесь за кордоном, оформлюєте візу чи подаєте документи до іноземних установ і потрібен витяг про несудимість з апостилем? Зараз, щоб його отримати, потрібно їхати в Київ або шукати посередника. Але невдовзі українці забудуть про цей клопіт», — йдеться в повідомленні.

Як стати тестувальником

Щоб стати тестувальником, потрібно мати:

верифікований РНОКПП;

внутрішній чи закордонний паспорт у «Дії»;

зареєстроване місце проживання.

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Як записатися на бета-тест

Записатися на бета-тестування можна за посиланням.