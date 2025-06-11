«Дія» повідомлятиме про зняття з місця проживання

Відтепер громадяни України отримуватимуть миттєві сповіщення у застосунку «Дія», якщо їх знімуть з місця реєстрації проживання. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу «Дії».

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Зазначається, що це нововведення покликане вирішити проблему, коли люди могли роками не знати про «виписку» з квартири чи будинку.

Щоб отримувати такі сповіщення, важливо, аби в Реєстрі територіальної громади були актуальні дані про вас та ваш податковий номер. Без податкового номера сповіщення не надійде.

Міністерство цифрової трансформації радить українцям актуалізувати свої дані в реєстрі - це можна зробити через портал «Дія» за цим посиланням.