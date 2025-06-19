Ватикан проти ШІ: Папа Лев XIV назвав штучний інтелект ключовою загрозою людству

Папа Лев XIV назвав штучний інтелект ключовою загрозою людству та оголошує його пріоритетною темою свого понтифікату, пише Incrypted.

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За його словами, виклики XXI століття можна порівняти з соціальними потрясіннями Позолоченого століття XIX століття. Тоді папа Лев XIII захищав робітників від свавілля фабрикантів — тепер його наступник має намір виступити на «захист людської гідності в епоху алгоритмів».

Під час звернення до колегії кардиналів папа наголосив, що спиратиметься на двотисячолітню традицію католицької соціальної думки. Він закликав реагувати на «чергову промислову революцію», у якій ШІ загрожує справедливості та праці.

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Для встановлення діалогу з Церквою до Риму прибули керівники Microsoft, Google, Cisco та інших технологічних гігантів, зазначили автори матеріалу. Вони нібито прагнуть переконати Святий Престол у позитивному потенціалі штучного інтелекту.

Проте Ватикан наполягає на обов’язковій міжнародній угоді, яка має зафіксувати етичні межі розвитку ШІ. Церква побоюється, що в гонитві за ефективністю людство втратить базові цінності.