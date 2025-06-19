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19 червня 2025, 9:12

Ватикан проти ШІ: Папа Лев XIV назвав штучний інтелект ключовою загрозою людству

Папа Лев XIV назвав штучний інтелект ключовою загрозою людству та оголошує його пріоритетною темою свого понтифікату, пише Incrypted.

Папа Лев XIV назвав штучний інтелект ключовою загрозою людству та оголошує його пріоритетною темою свого понтифікату, пише Incrypted.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіЗа його словами, виклики XXI століття можна порівняти з соціальними потрясіннями Позолоченого століття XIX століття.
Фото: Vatican News

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

За його словами, виклики XXI століття можна порівняти з соціальними потрясіннями Позолоченого століття XIX століття. Тоді папа Лев XIII захищав робітників від свавілля фабрикантів — тепер його наступник має намір виступити на «захист людської гідності в епоху алгоритмів».

Під час звернення до колегії кардиналів папа наголосив, що спиратиметься на двотисячолітню традицію католицької соціальної думки. Він закликав реагувати на «чергову промислову революцію», у якій ШІ загрожує справедливості та праці.

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Для встановлення діалогу з Церквою до Риму прибули керівники Microsoft, Google, Cisco та інших технологічних гігантів, зазначили автори матеріалу. Вони нібито прагнуть переконати Святий Престол у позитивному потенціалі штучного інтелекту.

Проте Ватикан наполягає на обов’язковій міжнародній угоді, яка має зафіксувати етичні межі розвитку ШІ. Церква побоюється, що в гонитві за ефективністю людство втратить базові цінності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
19 червня 2025, 9:22
#
А еще церковь опасается, что потеряет доходы от паствы, которая будет с большим удовольствием внимать «божественной» трескотне ИИ.
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
19 червня 2025, 10:01
#
В Ватикане конечно запрятано много тайн, в том числе грязных. Но эти дедушки слишком много на себя берут, называясь заместителями самого Бога. Ладно бы еще могли подтвердить, путем прогулки по воде или там воскрешением несвежего покойника, который уже припахивает. Но ведь кроме слов у них ничего нет, вообще ничего.
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