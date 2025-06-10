В ChatGPT стався масштабний збій

OpenAI повідомила, що 10 червня користувачі з різних країн почали масово повідомляти про збій у роботі ChatGPT. Про це пише Downdetector.

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Користувачі повідомляють про помилку «Щось пішло не так», яка з'являється при спробі завантажити чат або отримати відповідь на запит. Проблеми почалися приблизно о 10:00 за київським часом та охопили численні регіони світу.

На сторінці стану OpenAI зазначено, що користувачі почали спостерігати «підвищену кількість помилок та затримки».

Проблеми торкнулися не лише ChatGPT, але й інструменту для створення відео з тексту Sora та API OpenAI.

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Частина користувачів досі може зайти в сервіс, але помічає повільну роботу та значні затримки у відповідях. Інші користувачі взагалі не можуть отримати доступ до чат-бота.

Представники OpenAI повідомили, що «продовжують розслідувати цю проблему». За даними Downdetector, кількість скарг від користувачів продовжує зростати.