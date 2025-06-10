OpenAI досягла $10 мільярдів річного доходу завдяки успіху ChatGPT

OpenAI, компанія-розробник популярного чат-бота ChatGPT, досягла значного показника — $10 млрд річного регулярного доходу (ARR). Це відбулося менш ніж за три роки після запуску ChatGPT. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на CNBC.

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Ця цифра включає продажі споживчих продуктів компанії, бізнес-продуктів ChatGPT та доходи від її програмного інтерфейсу (API). За словами представника OpenAI, сюди не входять доходи від ліцензування з Microsoft та великі одноразові угоди.

За минулий рік OpenAI отримала близько $5,5 мільярда річного регулярного доходу. Однак, досягнення таких швидких темпів зростання вимагає значних фінансових вливань. Варто зазначити, що торік стартап із Сан-Франциско зазнав збитків у розмірі близько $5 мільярдів.

Амбітні плани

OpenAI також ставить собі за мету досягти $125 млрд доходу до 2029 року, за словами джерела, знайомого з цим питанням.

У березні компанія закрила раунд фінансування на $40 млрд, що стало найбільшою приватною технологічною угодою в історії. За поточними показниками, OpenAI оцінюється приблизно в 30 разів більше за свій дохід, що підкреслює гіперзростаючі очікування деяких з її найбільших інвесторів.

Зазначимо, що серед інвесторів OpenAI — японська SoftBank, Microsoft, Coatue, Altimeter, Thrive та інші.

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Швидкий успіх ChatGPT

OpenAI стрімко увійшла на ринок із випуском споживчої версії ChatGPT наприкінці 2022 року, а бізнес-продукти почала запускати наступного року.

На кінець березня 2025 року OpenAI повідомила, що її чат-ботом користуються 500 млн активних користувачів щотижня. Крім того, на початку цього місяця компанія оголосила про збільшення кількості платних бізнес-користувачів до 3 млн, порівняно з 2 млн у лютому.