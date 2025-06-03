Схема «легких грошей»: як служба безпеки monobank допомогла розкрити фейковий інвестпроєкт

До служби підтримки monobank почали надходити скарги від клієнтів: люди втрачали гроші, вкладаючи в нібито прибутковий проєкт.

Як працювала схема?

Шахраї створили Telegram—канали, в яких пропонували пасивний заробіток. Вони залучали велику кількість людей і розподіляли їх у групи за рівнями.



Далі жертвам пропонували виконувати «інвестиційні завдання», які насправді були просто переказами грошей від одних учасників до інших. Кожному новачку обіцяли, що його вкладені кошти примножаться, але в результаті гроші просто зникали.

Постраждало 16 клієнтів monobank, а загальна сума збитків склала 650 000 грн.

Служба безпеки monobank допомогла зібрати всі необхідні докази та передала їх правоохоронним органам. Завдяки злагодженій роботі вдалося розкрити шахрайську схему та допомогти слідству встановити 17 винних осіб.

Як не потрапити в пастку шахраїв?

Не довіряйте «інвестиційним проєктам» без ліцензії. Усі офіційні фінансові організації мають відповідні дозволи на діяльність. Уникайте схем, де вас просять перераховувати кошти іншим людям під виглядом «капіталізації інвестицій». Це одна з найпоширеніших ознак шахрайства. Не інвестуйте більше, ніж готові втратити. Якщо вам обіцяють гарантований прибуток без ризиків — це червоний прапорець. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо вам здається, що щось не так — краще двічі перевірити інформацію або проконсультуватися з фінансовими експертами.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до служби підтримки monobank та правоохоронних органів. Разом ми зробимо фінансовий світ безпечнішим!