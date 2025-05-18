OpenAI представила ШІ-помічника для програмістів

OpenAI представила Codex — хмарного ШІ-асистента, який допомагає розробникам автоматизувати рутинні завдання. Він може писати код, виправляти помилки, запускати тести та пропонувати зміни до репозиторіїв. Про це повідомляє пресслужба компанії.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Codex вбудований у веб-версію ChatGPT. Він працює на основі спеціалізованої версії моделі o3 від OpenAI під назвою codex-1 спеціально оптимізованої для завдань програмування. В OpenAI також заявляють, що Codex доповнить інші ШІ-інструменти, такі як Cursor і редактор коду Windsurf.

Особливість Codex у тому, що кожне завдання він виконує в окремому «віртуальному просторі», де вже є все необхідне для роботи з кодом.

Він підтримує одночасне виконання декількох завдань, а час виконання залежить від складності й може становити від 1 до 30 хвилин. Крім того, Codex можна інтегрувати з акаунтом на GitHub.

Як це працює

В основі Codex лежить спеціальна версія штучного інтелекту від OpenAI, яка була навчена на великій кількості реальних задач з програмування. Ця модель була навчена за допомогою навчання з підкріпленням на реальних задачах кодування в різних середовищах для створення коду, який:

Імітує стиль кодування людини.

Точно дотримується інструкцій.

Може ітеративно запускати тести, доки не досягне успішних результатів.

Codex генерує код, який дуже схожий на те, як пишуть люди, точно виконує інструкції та може сам перевіряти свою роботу, поки не отримає правильний результат.

Крім того, Codex надає детальний звіт про кожний свій крок, показуючи, що саме він робив для виконання завдання.

Читайте також: OpenAI кидає виклик Google: користувачі можуть робити покупки у ChatGPT

Хто може зараз скористатися Codex

На сьогодні Codex доступний для користувачів із підписками ChatGPT Pro, Team та Enterprise. OpenAI також планує найближчим часом надати доступ користувачам ChatGPT Plus і ChatGPT Edu.

У майбутньому OpenAI планує запровадити обмеження на використання та гнучкі варіанти оплати для додаткового доступу.

Codex інтегрований безпосередньо в інтерфейс ChatGPT. Щоб скористатися ним, необхідно ввести запит і натиснути кнопку «Code» для створення коду або «Ask» для запитань щодо вашого проєкту.