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30 квітня 2025, 13:23

OpenAI кидає виклик Google: користувачі можуть робити покупки у ChatGPT

OpenAI тепер дозволяє користувачам робити покупки просто в ChatGPT — це черговий крок компанії, щоб розширити можливості свого популярного чат-бота та скласти конкуренцію таким гігантам, як Google. Про це повідомляє Bloomberg.

OpenAI тепер дозволяє користувачам робити покупки просто в ChatGPT — це черговий крок компанії, щоб розширити можливості свого популярного чат-бота та скласти конкуренцію таким гігантам, як Google.
Фото: freepik.com

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З новою функцією користувачі можуть швидко порівнювати товари та переходити за посиланням у ChatGPT, щоб оформити покупку на зовнішньому сайті.

Спочатку ця можливість буде доступна лише для кількох категорій — електроніки, одягу, косметики та товарів для дому, але з часом її планують розширити.

Нова функція для покупок доступна усім 500 мільйонам активних користувачів ChatGPT, а також тим, хто не авторизувався в чатботі.

OpenAI дедалі активніше намагається перетворити ChatGPT на універсальний застосунок, який поєднує пошукову систему, голосового помічника та генератор відео.

Це дозволяє утримувати увагу користувачів довше та допомагає ChatGPT залишатися попереду конкурентів, зокрема сервісів від Anthropic, Google (Alphabet Inc.) та xAI Ілона Маска.

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Функція покупок — одна з кількох новинок, які OpenAI представила у понеділок. Вона ставить чатбот у ще прямішу конкуренцію з іншими онлайн-ресурсами, що публікують огляди та рекомендації щодо товарів, такими як CNET та Wirecutter від New York Times.

Представник OpenAI зазначив, що компанія не отримуватиме прибутку з партнерських програм за покупки, здійснені через ChatGPT.

За даними OpenAI, пошук в інтернеті — одна з найпопулярніших і найшвидше зростаючих функцій чатбота. Минулого тижня користувачі здійснили понад 1 мільярд вебпошуків через ChatGPT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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