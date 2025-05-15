Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Це перший міжнародний договір у сфері ШІ, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
15 травня 2025, 15:32
Україна підписала Рамкову конвенцію про штучний інтелект та права людини
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Документ підписали заступник Міністра Олександр Борняков і заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге.
Конвенція містить принципи, яких має дотримуватися держава при формуванні законодавства та використанні ШІ-продуктів у публічному секторі. Серед них:
- повага до людської гідності й автономії;
- прозорість та нагляд;
- недискримінація;
- захист приватності;
- надійність;
- безпека інновацій.
«Україна не просто приєднується до технологічного майбутнього — ми формуємо його за світовими стандартами разом з лідерами сфери» — зазначили у Мінцифри.
Конвенцію вже підписали 15 урядів — Велика Британія, США, Канада, ЄС, Ізраїль, Японія та члени Ради Європи.
Нагадаємо
Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 64% українців не використовують ШІ взагалі, з них:
- 12% уперше чують і не знають, що таке ШІ;
- 52% знають про ШІ, але жодного разу ним не користувалися.
Джерело: Мінфін
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