Україна підписала Рамкову конвенцію про штучний інтелект та права людини

Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права. Це перший міжнародний договір у сфері ШІ, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Документ підписали заступник Міністра Олександр Борняков і заступник Генерального секретаря Ради Європи Бьорн Берге.

Конвенція містить принципи, яких має дотримуватися держава при формуванні законодавства та використанні ШІ-продуктів у публічному секторі. Серед них:

повага до людської гідності й автономії;

прозорість та нагляд;

недискримінація;

захист приватності;

надійність;

безпека інновацій.

«Україна не просто приєднується до технологічного майбутнього — ми формуємо його за світовими стандартами разом з лідерами сфери» — зазначили у Мінцифри.

Конвенцію вже підписали 15 урядів — Велика Британія, США, Канада, ЄС, Ізраїль, Японія та члени Ради Європи.

Нагадаємо

Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 64% українців не використовують ШІ взагалі, з них: