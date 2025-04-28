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28 квітня 2025, 17:12

Укрпошта виходить на операційний прибуток, але залишається збитковою

Укрпошта досягла позитивного операційного результату у 2024 році, хоча формально все ще фіксує збитки через валютні зобов’язання та наслідки війни. Про це пише пресслужба компанії.

Укрпошта досягла позитивного операційного результату у 2024 році, хоча формально все ще фіксує збитки через валютні зобов’язання та наслідки війни.

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Фінансові результати

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив: «На папері Укрпошта все ще збиткова, але вже зараз міжнародний аудит підтверджує, що наша EBITDA — позитивна. Тобто компанія фактично операційно вже „в плюсі“, а збитки, які ми фіксуємо, — це обслуговування кредитних зобов’язань у валюті, які зростають пропорційно до знецінення національної валюти, та недоотримані доходи від запланованого продажу майна». Чистий збиток компанії скоротився майже вдвічі порівняно з 2023 роком — до 413,2 мільйона гривень із 796,4 мільйона гривень.

Зростання доходів

У 2024 році показник EBITDA Укрпошти досяг 659,3 мільйона гривень, тоді як у 2023 році він був від'ємним (-22,9 мільйона гривень), а у 2022 році — ще гіршим (-462,8 мільйона гривень). Дохід компанії зріс на 12,1% до 12,9 мільярда гривень, що на 1,3 мільярда гривень більше, ніж роком раніше. Позитивна динаміка на рівні 12% зберігається другий рік поспіль.

Основними джерелами зростання доходів стали:

  • міжнародний поштовий обмін (+45%);
  • приймання платежів (+28,3%);
  • прискорена міжнародна доставка EMS (+26,6%);
  • міжнародні дрібні пакети (+25,5%);
  • посилки (+10,8%).

Податкові внески та відсутність боргів

У 2024 році Укрпошта сплатила 3,1 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 124 мільйони гривень більше, ніж у 2023 році. «Він додав, що частина збитків — це руйнування інфраструктури Укрпошти, що відбувається через повномасштабну війну», — зазначили в компанії. Укрпошта також повідомила, що не має заборгованостей перед бюджетами чи державними фондами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Mini Mi
Mini Mi
28 квітня 2025, 18:54
#
Удивительно и чего ж это почта, которая посылку с Харькова в Сумы везёт три дня, причем везет через Киев, является убыточной. Я даже не знаю причину…
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0
kegex
kegex
28 квітня 2025, 19:07
#
Последние разы приходило за день, они сейчас внедрили автоматизированные линии в сортировочных центрах
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