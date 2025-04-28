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28 квітня 2025, 13:12

НБУ назвав дві основні схеми виведення валюти за кордон

Основними схемами виведення валюти за кордон є неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт. Про це в інтерв'ю NV Бізнес розповів заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник.

Основними схемами виведення валюти за кордон є неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт.

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Деталі

«Основні схеми — неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт», — повідомив він. — «Українські компанії експортують товар, але контрагенти за нього не розраховуються. Після 180 днів компанія зникає або припиняє діяльність».

При цьому, за словами Олійника, виявлено випадки, коли на одного власника оформлювали 40−50 компаній, а їхні акціонери були зареєстровані у притулках для безхатченків.

«Банківська система не завжди ефективно реагує: банки закривали рахунки без наявних розрахунків за зовнішньоекономічними договорами клієнтів, завершуючи валютний нагляд», — повідомив він. — «Це дозволяло таким компаніям зникнути. Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам».

Фіктивний імпорт працює через передоплату, повідомив Олійник. У таких випадках до 90% товару ніколи не поставлялося в Україну, а компанія зникала.

Також, за його словами, для отримання коштів у валюті за кордоном використовували деякі фінансові інструменти.

«Наприклад, купували американські облігації в Україні за гривні, до настання строку погашення виводили ці облігації на рахунки в цінних паперах, відкриті у іноземних депозитарних установах. А потім отримували погашення у валюті, що відбувалося вже за кордоном за цими облігаціями», — розповів Олійник. — «Аналогічні порушення є і в державних закупівлях для оборонних потреб: завищені ціни, відсутність поставок або їх фіктивність».

Він зазначив, що НБУ посилив контроль за валютним наглядом і обмеженням виведення капіталу.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12

+
+15
yarg
yarg
28 квітня 2025, 13:58
#
«„Це дозволяло таким компаніям зникнути. Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам“.»

гениальное решение.
теперь все изменилось к лучшему !
Компания ликвидирована , банк ее операции контролирует и дальше. НБУ замер в ожидании что она получит выручку. Все при деле.

А почему так ? А потому что НБУ свою работу перекладывает на банки. Все это знают и видят. Пока мер не принимают , но недолго осталось…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 квітня 2025, 14:16
#
Жестче надо товарищи . Точно на 333 раз получится . Вы 21 веке живем и вроде уже не в СССР .
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0
yarg
yarg
28 квітня 2025, 14:17
#
Вы о чем ? причем здесь жесткость и ссср ?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 квітня 2025, 14:24
#
В СССР за валюту вообще была тюрьма . 88 статья .

А так да , задумал человек СВОИМИ деньгами воспользоваться , а крепостной он , только внутри страны … И единственный нормальный способ просто жить в другой , свободной , а не в советской стране .
+
+12
yarg
yarg
28 квітня 2025, 15:45
#
Ну так зачем вспоминать ссср ?
живите в свободной. но вы же только на пособии там сидеть умеете…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 квітня 2025, 16:03
#
Так путь один, монобанк переезжает на кипр, куда буду я переезжать буду выбирать после войны.

зачем терпеть правила которые ни к чему не приводят кроме как к комиссиям от криминала? Ты не заметил что все богатые люди рано или поздно уезжают жить в другие страны?
+
+12
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 квітня 2025, 14:15
#
Может пора сделать движение капитала свободным ???

Фу , крамолу сказал …

А как тогда сотрудники НБУ и всяких ведомств зарабатывать будут … как работать прачечные и отмывочные ?

Вся фигня в том что тот кому надо все равно оплатит , выведут , просто цена от 4 до 8% за услугу .

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0
yarg
yarg
28 квітня 2025, 14:18
#
Оно и было свободным до войны.
фантазии о процентах оставте для грантоедов — бигусов. они такое любят
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 квітня 2025, 14:22
#
Правда ??? Ой какой вы умный . А ну раскажите что было до войны если мне надо сделать ребаланс через банковский счет на 1 млн долл . Это для инвесторов ну не такая большая сумма . Брокер → банк → «свободное движение» → брокер

Не знаешь не трынди .

И второе — о процентах я не фантазирую . Это для тебя загадка . А для меня это способ пополнения счетов .
+
0
yarg
yarg
28 квітня 2025, 15:44
#
До войны было свободное открытие счетов за границей. Была переброска денег на эти счета , было много чего. Что сейчас можно забыть.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 квітня 2025, 16:02
#
Ты вот не слышишь наверное ? кто тебе это все рассказал ?

все было в пределах «лимитов» , и вот та задачка для хвоста — это минимально на 5 лет … 5 лет надо потратить чтоб сделать такой ребаланс .

не было никакого свободного движения капитала . была возможность на маленькие суммы под присмотром проводить платежи .
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0
Mini Mi
Mini Mi
28 квітня 2025, 16:33
#
Да это только самые популярные. А так их десятки.
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