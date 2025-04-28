Основними схемами виведення валюти за кордон є неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт. Про це в інтерв'ю NV Бізнес розповів заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник.
НБУ назвав дві основні схеми виведення валюти за кордон
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Деталі
«Основні схеми — неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт», — повідомив він. — «Українські компанії експортують товар, але контрагенти за нього не розраховуються. Після 180 днів компанія зникає або припиняє діяльність».
При цьому, за словами Олійника, виявлено випадки, коли на одного власника оформлювали 40−50 компаній, а їхні акціонери були зареєстровані у притулках для безхатченків.
«Банківська система не завжди ефективно реагує: банки закривали рахунки без наявних розрахунків за зовнішньоекономічними договорами клієнтів, завершуючи валютний нагляд», — повідомив він. — «Це дозволяло таким компаніям зникнути. Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам».
Фіктивний імпорт працює через передоплату, повідомив Олійник. У таких випадках до 90% товару ніколи не поставлялося в Україну, а компанія зникала.
Також, за його словами, для отримання коштів у валюті за кордоном використовували деякі фінансові інструменти.
«Наприклад, купували американські облігації в Україні за гривні, до настання строку погашення виводили ці облігації на рахунки в цінних паперах, відкриті у іноземних депозитарних установах. А потім отримували погашення у валюті, що відбувалося вже за кордоном за цими облігаціями», — розповів Олійник. — «Аналогічні порушення є і в державних закупівлях для оборонних потреб: завищені ціни, відсутність поставок або їх фіктивність».
Він зазначив, що НБУ посилив контроль за валютним наглядом і обмеженням виведення капіталу.
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Коментарі - 12
гениальное решение.
теперь все изменилось к лучшему !
Компания ликвидирована , банк ее операции контролирует и дальше. НБУ замер в ожидании что она получит выручку. Все при деле.
А почему так ? А потому что НБУ свою работу перекладывает на банки. Все это знают и видят. Пока мер не принимают , но недолго осталось…
А так да , задумал человек СВОИМИ деньгами воспользоваться , а крепостной он , только внутри страны … И единственный нормальный способ просто жить в другой , свободной , а не в советской стране .
живите в свободной. но вы же только на пособии там сидеть умеете…
зачем терпеть правила которые ни к чему не приводят кроме как к комиссиям от криминала? Ты не заметил что все богатые люди рано или поздно уезжают жить в другие страны?
Фу , крамолу сказал …
А как тогда сотрудники НБУ и всяких ведомств зарабатывать будут … как работать прачечные и отмывочные ?
Вся фигня в том что тот кому надо все равно оплатит , выведут , просто цена от 4 до 8% за услугу .
фантазии о процентах оставте для грантоедов — бигусов. они такое любят
Не знаешь не трынди .
И второе — о процентах я не фантазирую . Это для тебя загадка . А для меня это способ пополнения счетов .
все было в пределах «лимитов» , и вот та задачка для хвоста — это минимально на 5 лет … 5 лет надо потратить чтоб сделать такой ребаланс .
не было никакого свободного движения капитала . была возможность на маленькие суммы под присмотром проводить платежи .