Держборг України у березні зріс на 103 мільярди гривень

Державний та гарантований державою борг України у березні 2025 року збільшився на 103,48 млрд грн — до 7 123,25 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів України .

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Статистика

Зазначається, що станом на 31 березня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 123,25 млрд грн, або $171,73 млрд.

Протягом березня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 103,48 млрд грн, а в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $2,64 млрд.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 211,71 млрд грн (73,16% загальної суми), або $125,65 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 911,54 млрд грн (26,83%), або $46,08 млрд.

Державний борг України становив 6 852,22 млрд грн (96,19% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $165,20 млрд.

Гарантований державою борг України становив 271,03 млрд грн (3,81%), або $6,53 млрд.