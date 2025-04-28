Найбільший попит на валюту в Україні був восени минулого року та січні поточного року. Після цього він знижується. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Нацбанку.
28 квітня 2025, 16:46
Попит на валюту впав: скільки ввезли до України доларів та євро
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Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в березні 2025 року, становив $1,059 млрд. Це на 2,2% менше, ніж у лютому.
За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на $801 млн, готівкових євро — на $254 млн.
Cкільки вивезли валюти
При цьому банки вивезли готівкової валюти на $181 млн.
Джерело: Мінфін
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