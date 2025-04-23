OpenAI виявив інтерес до купівлі браузера Chrome

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 квітня 2025, 17:15

OpenAI виявив інтерес до купівлі браузера Chrome

Розробник чат-бота ChatGPT, компанія OpenAI, готова придбати браузер Google Chrome у разі, якщо федеральний суд США зобов’яже Google продати його. Про це пише Bloomberg.

Розробник чат-бота ChatGPT, компанія OpenAI, готова придбати браузер Google Chrome у разі, якщо федеральний суд США зобов’яже Google продати його.
Фото Pixabay

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Керівник продукту OpenAI Нік Терлі, викликаний Міністерством юстиції США для надання свідчень, заявив під час судового слухання 22 квітня 2025 року, що придбання Chrome могло б значно покращити продукти компанії. За його словами, хоча ChatGPT уже має розширення для Chrome, глибша інтеграція з браузером дозволила б створити більш якісний користувацький досвід.

Труднощі з Android та конкуренція

Терлі зазначив, що OpenAI вдалося домовитися про інтеграцію ChatGPT з iPhone від Apple, але переговори з виробниками Android-смартфонів, зокрема з Samsung, не принесли значних результатів. Google, зі свого боку, уклав угоду з Samsung у січні 2025 року про попереднє встановлення свого ШІ-додатка Gemini на телефони компанії, що ускладнює конкуренцію для OpenAI через фінансову перевагу техногіганта. Хоча угода Google із Samsung не є ексклюзивною, Терлі підкреслив, що стартапу важко конкурувати з витратами Google.

Побоювання щодо монополії

Терлі висловив занепокоєння, що великі гравці, такі як Google, можуть обмежувати доступ OpenAI до ринку, контролюючи браузери та пошукові системи, які впливають на вибір користувачів. Він зазначив, що такі дії великих компаній загрожують свободі конкуренції та розвитку інновацій.

Позиція Google

Google стверджує, що примусовий продаж Chrome зашкодить споживачам і підірве технологічне лідерство США. Компанія планує оскаржити рішення суду про визнання її монополістом у сфері пошуку, винесене у серпні 2024 року, і вважає пропозицію Міністерства юстиції надмірною.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами