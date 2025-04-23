OpenAI виявив інтерес до купівлі браузера Chrome

Розробник чат-бота ChatGPT, компанія OpenAI, готова придбати браузер Google Chrome у разі, якщо федеральний суд США зобов’яже Google продати його. Про це пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Керівник продукту OpenAI Нік Терлі, викликаний Міністерством юстиції США для надання свідчень, заявив під час судового слухання 22 квітня 2025 року, що придбання Chrome могло б значно покращити продукти компанії. За його словами, хоча ChatGPT уже має розширення для Chrome, глибша інтеграція з браузером дозволила б створити більш якісний користувацький досвід.

Труднощі з Android та конкуренція

Терлі зазначив, що OpenAI вдалося домовитися про інтеграцію ChatGPT з iPhone від Apple, але переговори з виробниками Android-смартфонів, зокрема з Samsung, не принесли значних результатів. Google, зі свого боку, уклав угоду з Samsung у січні 2025 року про попереднє встановлення свого ШІ-додатка Gemini на телефони компанії, що ускладнює конкуренцію для OpenAI через фінансову перевагу техногіганта. Хоча угода Google із Samsung не є ексклюзивною, Терлі підкреслив, що стартапу важко конкурувати з витратами Google.

Побоювання щодо монополії

Терлі висловив занепокоєння, що великі гравці, такі як Google, можуть обмежувати доступ OpenAI до ринку, контролюючи браузери та пошукові системи, які впливають на вибір користувачів. Він зазначив, що такі дії великих компаній загрожують свободі конкуренції та розвитку інновацій.

Позиція Google

Google стверджує, що примусовий продаж Chrome зашкодить споживачам і підірве технологічне лідерство США. Компанія планує оскаржити рішення суду про визнання її монополістом у сфері пошуку, винесене у серпні 2024 року, і вважає пропозицію Міністерства юстиції надмірною.