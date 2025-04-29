Компанії «Епіцентр К» вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на 28 квітня. Про це повідомляє пресслужба компанії.
29 квітня 2025, 10:15
Епіцентр відновив роботу після масштабної хакерської атаки
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Що відомо
«Цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом дня більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями, проте зараз всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу.
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«На жаль, залишаються деякі складнощі з функціонуванням низки малоформатних торгових обʼєктів. Також невирішеними залишаються проблеми з реєстрами бухгалтерського обліку», — додали у пресслужбі.
Водночас фахівці продовжують роботу над усуненням наслідків хакерської атаки.
Джерело: Мінфін
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