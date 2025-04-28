У мережі торговельних центрів Епіцентр стався технічний збій. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
28 квітня 2025, 12:16
У системі мережі Епіцентр стався технічний збій
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Деталі
«Шановні партнери та клієнти! Маємо тимчасові технічні проблеми, на цей час вжиті всі заходи щодо відновлення роботи», — йдеться у повідомленні.
У компанії не уточнили, які саме сервіси постраждали, але запевнили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи.
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Джерело: Мінфін
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