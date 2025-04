Ціна Shiba Inu наближається до $0.00001198, а попередній продаж Yeti Ouro зібрали $3,3 млн

Проблеми інвесторів з консолідацією ціни Шиба Іну

Ціна Shiba Inu, що була зафіксована в середині місяця 25 квітня, впала до $0,000012 до 16 квітня, що на 9% нижче від її майже найвищої ціни в $0,000013. Екосистема SHIB випробовується бичачими настроями ринку на противагу невизначеності на ринках, коли технічні індикатори шукають неминучий прорив або пробій.

15 квітня ціна Shiba Inu впала нижче психологічно важливого з 2024 року рівня $0,00001 до $0,0000098, після чого почалося ралі з остаточним зростанням на 4%. Цінова дія створила битву між ведмедями та биками SHIB.

Коливання ціни SHIB привернуло величезну активність китів: великі інвестори купили до 874 мільярдів SHIB під час падінь. Лише за 24 години ціна SHIB зросла на 173% у великих угодах, в результаті чого було укладено близько 1,31 трильйона SHIB на суму 15,5 мільйонів доларів США. Така активність є доказом того, що установи все ще зацікавлені купувати SHIB навіть у часи невизначеності на колективному роздрібному рівні.

Показники SHIB (15−16 квітня 2025 року)

Поточна ціна: $0.00001192

Зміна за 24 години: -2,75

Обсяг торгів: $151,49 млн (-17,73%)

Китові транзакції: 1,31 Т ШИБ ($15,5 МЛН)

Місце за ринковою капіталізацією: 17-е з 16-го

Цінові дії Shiba Inu все ще стримуються на цій важливій точці підтримки $0.000012345, але падіння нижче цієї точки може поставити SHIB перед необхідністю перевірити можливу мету падіння до $0.000005840, що на 50% нижче. Оптимістично налаштовані експерти говорять про перспективи SHIB на 2025 рік з очікуваннями від $0,0000137 до $0,0000721.

Ажіотаж перед продажем YETIO продовжує наростати в міру того, як ринок дозріває

SHIB стикається з нестабільними ринками, але YETIO, що пройшов аудит SOLIDProof, викликає хвилювання своїми результатами попереднього продажу. На 3-й стадії YETIO накопичив понад $3,3 млн, продавши в цілому більше 216 млн токенів на момент написання статті. Ціна 3-го етапу становить $0,024 за токен. Інвестори в YETIO наразі мають 100% повернення інвестицій від ціни 1-го етапу в $0,012.

У ці великодні вихідні Yeti Ouro збільшує темпи зростання, запропонувавши обмежений часовий бонус 30% на всі покупки токенів. З сьогоднішнього дня і до вівторка, 22 квітня 2025 року, користувачі можуть скористатися цією спеціальною пропозицією, оскільки Етап 3 наближається до завершення — залишилося всього 5 днів. Зважаючи на те, що 4-й етап принесе ще більше підвищення цін, немає кращого часу, щоб збільшити запаси і випередити наступний етап.

Привабливість YETIO полягає не в самих монетах-мемах, а в їх зв'язку з Yeti Go, інноваційною гоночною грою «грай і заробляй», побудованою на движку Unreal Engine 5. Yeti Go забезпечує ігровий досвід нового покоління, який поєднує вражаючу візуальну складову з потужним звуковим оформленням, занурюючи гравців у світ, який більше схожий на блокбастер, ніж на традиційну гру. Розроблена у співпраці зі студією, яка створила такі культові ігри, як Call of Duty, Spider-Man, The Witcher та Dead Space, вона захоплює від початку до кінця. Звуковий супровід гри, створений професіоналами, які працюють разом з такими номінантами на Греммі, як Major Lazer, Vybz Kartel та Kabaka Pyramid, додає імпульсу ігровому процесу, який є водночас емоційним та надихаючим.

Yeti Ouro також запустила унікальний конкурс для спільноти — створіть нового персонажа гри Yeti Go за допомогою конкурсу мем-монет! Найкраща робота отримає постійне місце у Всесвіті Yeti Ouro, повний кредит творця та головний приз у розмірі $1,000 у токенах $YETIO. Десять інших фіналістів також отримають по $250 токенів. Для отримання детальної інформації про умови участі в конкурсі, відвідайте офіційну X-платформу Yeti Go .

Економіка токенів YETIO лежить в основі їх інвестиційної тези із загальною пропозицією 1 мільярда токенів на блокчейні Ethereum. Заснований на механізмі зменшення часу, розподіл YETIO включає 15% YETIO в Play-to-Earn і винагороди і 5% YETIO в burning.

Перспективи ринку: Інвестиційні міркування щодо SHIB та YETIO

Коли SHIB працює на складних ринках, YETIO пропонує інвестиційну альтернативу зі змінним співвідношенням ризику та винагороди. Перевірена ринкова присутність SHIB суперечить революційному ігровому та токеномічному шляху YETIO.

Тригерами для власників SHIB в осяжному майбутньому стануть швидкий запуск оновлення Shibarium Layer-3 і рівень видобутку, які визначатимуть цінову політику на кілька тижнів вперед. Інвестори YETIO, зі свого боку, готові пожинати плоди майбутніх біржових лістингів токена, які відбудуться одночасно із запуском Yeti Go.

Незалежно від того, чи орієнтуються вони на перспективи повернення SHIB або на передпродажну активність YETIO, криптовалютні інвестори повинні залишатися пильними в умовах широкої волатильності ринку, щоб позиціонувати себе так, щоб скористатися всіма можливостями, виходячи з їх рівня толерантності до ризику, а також тривалості інвестицій.

Приєднуйтесь до спільноти Yeti Ouro

Telegram