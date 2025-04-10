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10 квітня 2025, 19:02

ПУМБ визнано одним із найдинамічніших банків країни за версією NV.ua

Перший український міжнародний банк (ПУМБ) посів друге місце в рейтингу «Найдинамічніші банки» за версією інвестиційної компанії Dragon Capital та журналу New Voice. До рейтингу увійшли 20 банків, які за підсумками 2024 року найактивніше кредитували населення й бізнес, а також залучали кошти на депозитні портфелі.

Зокрема, банк отримав високі оцінки за показниками зростання роздрібних кредитів і депозитів, а також за темпи зростання корпоративних депозитів. І це справедлива оцінка, адже минулого року ПУМБ продемонстрував зростання кредитного портфеля в роздрібному сегменті на 66%, а в корпоративному — на 20%. Також суттєво зріс і депозитний портфель у роздрібі — на 13%.

«Визнання ПУМБ одним із найдинамічніших банків країни — це результат наполегливої роботи нашої команди та довіри клієнтів. Ми системно розвиваємо фінансові продукти, підтримуємо бізнес і сприяємо економічному зростанню країни. Ця відзнака підтверджує популярність наших фінансових послуг як серед населення, так і серед українських компаній, а також мотивує нас і надалі впроваджувати інновації, розширювати можливості для наших клієнтів і залишатися надійним фінансовим партнером. Дякуємо NV.ua та Dragon Capital за високу оцінку нашої роботи!» — прокоментував рейтинг голова правління ПУМБ Сергій Черненко.

Загалом до рейтингу увійшли п’ять державних банків, сім із зарубіжним капіталом і вісім вітчизняних комерційних банків.

Рейтинг заснований на інтегральному показнику, що відображає темпи та обсяги зростання банку у 2024 році в сегментах:

  • корпоративного кредитування (за вирахуванням резервів);
  • кредитування населення (за вирахуванням резервів);
  • залучення коштів бізнесу на поточні та депозитні рахунки;
  • залучення коштів населення на поточні та депозитні рахунки.

Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, яка з 2000 року працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій і управління активами. Компанія має понад 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у різних секторах української економіки, зокрема в нерухомість.

Джерело: Мінфін
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