BTC на рівні $84 тис., а YETIO перевищив $3,22 млн у попередньому продажі з обмеженим 20% бонусом

Прогноз цін на біткоїн: BTC намагається стабілізуватися на позначці $84 тис.

Тарифи Трампа вже впливають на ціну біткоїна, як видно з метрик ланцюжка. Хоча загальна пропозиція BTC за цей період зросла на 1,22%, обсяг торгів демонструє постійні коливання. Тим часом, обсяг торгівлі NFT знаходиться на рівні $1,81 млн, з постійними коливаннями, що пов'язано з поточними тенденціями в геополітичному сценарії.

Картка президента Трампа «День визволення» принесла більше падіння, ніж прибутку. Згідно з оголошенням, Сполучені Штати Америки відтепер запровадять тарифи як на імпортовані, так і на експортовані товари. У той час як імпортні товари будуть обкладатися митом у розмірі 25%, експортні — щонайменше 10%, причому величина мита може змінюватися залежно від країни, до якої вони відносяться. Через це різні країни отримали масову негативну реакцію, а Китай, Японія та Південна Корея об'єднали зусилля, щоб виступити проти Трампа.

Ця торговельна війна, що триває, сильно впливає на крипторинок. Оскільки BTC є якорем ринку, ціна біткойна впала нижче позначки 90 000 доларів місяць тому. Наразі BTC намагається стабілізуватися на позначці $84 тис., що викликає труднощі.

Оскільки на момент написання статті ціна BTC становила $83 779,08, можна сказати, що альткоїн зазнає регулярних коливань. Оскільки BTC торгується біля середньої смуги Боллінджера ($83 614,62) без екстремальних сигналів прориву, це означає, що альткоїн може незабаром увійти в фазу консолідації. Крім того, лінія MACD знаходиться трохи вище сигнальної лінії, що вказує на м'який бичачий тренд зі слабким імпульсом.

Передпродаж YETIO переходить на новий етап

Крипторинок переживає не найкращі часи, в дискусійних кімнатах інвесторів з'явився криптовалютний мем-проект Yeti Ouro, який вже встиг завоювати популярність. Цей новий проект перебуває вже на третьому етапі попереднього продажу за ціною $0,024 за токен і зібрав понад $3,22 мільйони, продавши 212,723,232 токенів YETIO. Ранні бекери проекту отримали 100% повернення інвестицій завдяки зростанню ціни YETIO з $0,012 на першому етапі до $0,024 на третьому етапі. Підтверджено підвищення цін на решту двох етапів. Зважаючи на те, що до завершення поточного етапу залишилося лише 15 днів, згідно з таймером на сайті, інвестори розглядають цю інвестицію дуже серйозно, враховуючи стан криптовалютного ринку.

Він не тільки має елемент розваги, притаманний монетам-мемам, але також містить корисність і масштабованість альткоїнів. YETIO знаходить свою корисність через фермерство, стейкінг та майбутню гру Yeti Go. Перші користувачі отримують ексклюзивні винагороди, інвестуючи свої токени YETIO, доступ до преміум-контенту та можливість ознайомитися з майбутньою грою Yeti Go.

В той час як Yeti Ouro фокусується на підході, керованому спільнотою, її гра Yeti Go слугує платформою для реалізації цього процесу. Це не тільки висококласна гоночна гра, але й платформа, де інвестори можуть заробляти і використовувати свої токени YETIO.

Різні місії мають токени YETIO як кінцеву винагороду, що заохочує гравців до участі, в той час як внутрішньоігрові магазини допоможуть їм торгувати предметами і використовувати токени як валюту для покупок.

Yeti Go знаходиться на стадії розробки і нещодавно досягла чергової віхи у розкритті персонажів. Відомі розробники, які працювали над такими іграми, як Spiderman, The Witcher, Dead Space та Call of Duty, співпрацюють над грою, яка вже створила достатньо галасу в ігровій спільноті. Візуальні ефекти вражають миттєво, але по-справжньому занурює у гру багатошаровий кінематографічний саундтрек, розроблений ветеранами індустрії, які співпрацювали з такими номінантами на Греммі, як Major Lazer, Vybz Kartel та Kabaka Pyramid, — це те, що по-справжньому занурює вас у гру. Прокрутіть вниз, щоб познайомитися з головним героєм гри та дослідити сміливий, сповнений адреналіну світ, в якому він мешкає.

Разом із Yeti Go, що перебуває в розробці, Yeti Ouro розвивається швидкими темпами в епоху передпродажу. Оскільки YETIO наближається до кінця третього етапу попереднього продажу, команда надає 20% бонус на всі покупки і додатковий 5% бонус на покупки, здійснені на суму понад $500.

Інвестувати в YETIO легко. Інвесторам потрібен хороший DeFi гаманець в будь-якій мережі на вибір, включаючи Meta mask, Trust Wallet, Coinbase тощо. Розмістіть замовлення на офіційному сайті Yeti Ouro на бажану кількість токенів YETIO і завершіть його транзакцією в один клік.

Незважаючи на те, що BTC намагається стабілізуватися на рівні $84 тис., все ще існують шанси на падіння альткоїна нижче рівня підтримки в найближчому майбутньому. З іншого боку, YETIO переходить до нового етапу попереднього продажу, де вартість токена буде зростати.

