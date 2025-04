ADA утримується $0,68, незважаючи на ринкові коливання; Yeti Ouro привертає все більший інтерес

Прогнозування цін на Кардано: Битва між биками і ведмедями

Cardano, дев'ята за величиною монета, цього тижня торгувалася між $0,63 і $0,69, що свідчить про обережність інвесторів. Якщо ціна Кардано утримається вище $0,63, це може бути показником того, що довгострокові інвестори накопичують кошти. Проте, ціна Кардано не може подолати позначки $0,73 та $0,75, що може обмежити зростання ціни.

Обсяги торгів ADA за останні 24 години зросли на 83,52% до $1,15 млрд, що свідчить про підвищену активність. Ціна Cardano, тим не менш, впала приблизно на 7,87% за тиждень.

Майбутнє ціноутворення буде залежати від загальних настроїв на ринку і розвитку функціональності смарт-контрактів. Індикатори вказують на те, що ADA наближається до позначки перепроданості, і це може спонукати покупців шукати вигідні пропозиції.

Хоча деякі аналітики вважають, що ціна може відскочити до $1,00, якщо ADA проб'є рівні опору, інші попереджають, що вона може впасти до $0,60, якщо продажі прискоряться.

YETIO переосмислює MemeFi за допомогою ігор та дефіциту

На противагу консолідації ADA, Yeti Ouro (YETIO) максимально використовує успіх попереднього продажу. Він перейшов до третьої стадії з обсягом продажів 212 мільйонів токенів за ціною $0,024 за токен. У порівнянні з ADA, проект зібрав понад $3,2 млн завдяки дефляційній токеноміці та цікавій грі Yeti Go, що дозволяє грати і заробляти (P2E). Ранні бекери проекту отримали 100% повернення інвестицій при зростанні ціни з $0,012 на першому етапі до $0,024 на третьому етапі.

Токеноміка YETIO: Створена для довголіття

Обмежена кількість токенів YETIO в 1 мільярд і система 5% витоку є протилежністю інфляційним конкурентам, таким як Dogecoin. На відміну від ADA, розподіл YETIO складається з 50% попереднього продажу, 15% винагороди за Play-to-Earn, 15% винагороди для спільноти та залишку для ліквідності, маркетингу та команди.

Ентузіасти, які купують на суму понад $500, отримують 25% бонус і 20% бонус на всі інші покупки, що підвищує привабливість YETIO як швидкозростаючого активу. Аудит від SOLIDProof та співпраця з популярними ігровими студіями підвищують довіру до компанії.

Дорожня карта: Від концепції до глобального впровадження

П'ятиетапна дорожня карта Yeti Ouro зосереджена на сталому зростанні. Вона включає запуск веб-сайту, створення спільноти та функції стейкінгу. Повна версія гри вийде на ПК/мобільних пристроях з глобальними подіями після публічної бета-версії.

Yeti Go: УТП YETIO для гри, щоб заробляти

Yeti Go — флагманська гра YETIO, створена на рушію Unreal Engine 5. Це поєднання швидкісних перегонів із зароблянням токенів, що робить YETIO чимось більшим, ніж просто інвестиція. Гра передбачає перегони на захопливих локаціях, ухиляння від небезпек та використання бонусів, щоб перехитрити опонентів. Гравці виграють токени YETIO, беручи участь у перегонах, виконуючи завдання та роблячи ставки. Вони можуть обміняти ці жетони YETIO на внутрішньоігрові покупки, такі як скіни, гаджети та апгрейди.

Yeti Go — це продукт динамічної співпраці з однією з найвідоміших студій ігрових ресурсів індустрії — творцями таких легендарних ігор, як Call of Duty, Spider-Man, The Witcher та Dead Space. Результатом є приголомшливі візуальні ефекти, що нагадують блокбастер. Але на цьому все не закінчується — враження підсилює майстерно створений звуковий супровід, розроблений професіоналами, які працювали з такими номінованими на Греммі талантами, як Major Lazer, Vybz Kartel та Kabaka Pyramid. Дивіться нижче ексклюзивний перший погляд на головного героя гри та зазирніть у яскравий світ, який чекає на вас.

ADA проти YETIO: дві різні дороги на нестабільному ринку

ADA приваблює тих, хто шукає стабільності, завдяки системі підтвердження частки та інституційній підтримці. YETIO приваблює інвесторів, схильних до ризику, завдяки гейміфікованому використанню та винагородам перед продажем. Коментатори ринку зазначають, що успіх ADA базується на впровадженні DeFi та модернізації мережі.

Майбутнє YETIO залежить від реалізації ігрового бачення і підтримки дефіциту токена. Для ADA прорив вище $0,75 може перезапустити бичачий імпульс. Для YETIO майбутні лістинги на біржах та запуск бета-версії Yeti Go пізніше у 2025 році стануть випробуванням для нього як проривника у просторі MemeFi.

Інвестувати в YETIO легко. Інвесторам потрібен хороший DeFi-гаманець в будь-якій мережі на вибір, включаючи Meta mask, Trust Wallet,Coinbase тощо. Розмістіть замовлення на офіційному сайті Yeti Ouro на бажану кількість токенів YETIO і завершіть його транзакцією в один клік.

