Найкращий криптовалютний пресейл 2025 року: Як ранні інвестори отримують великі прибутки

Пошук найкращих криптовалютних пресейлів ведеться досить жваво, виходячи з принципу, що ціна входу все ще низька. Оскільки багато проектів змагаються за увагу зацікавлених інвесторів, розумні гроші ігнорують хайп і шукають пресейли з корисністю і потенціалом зростання, такі як Yeti Ouro (YETIO).

Yeti Ouro: Унікальна утилітарна монета-мем

Нова популярна монета-мем з корисністю Yeti Ouro (YETIO) підриває крипторинок як найкраща криптовалюта попереднього продажу 2025 року, оскільки перші інвестори продовжують отримувати величезні прибутки. Цей токен на основі Ethereum, створений навколо майбутньої гри для заробітку Yeti Go, поєднує в собі світ монет-мемів та реальну корисність. У міру того, як триває попередній продаж, інвестори бачать значні прибутки, що робить його однією з найбільш прибуткових можливостей у криптопросторі цього року.

Yeti Go працює на движку Unreal Engine 5, що дозволяє проводити багатокористувацькі PvP-перегони в насиченому гоночному геймплеї з високим рівнем екшену. Заробляти токени YETIO можна за перемоги в гонках, проходження гри або участь у спеціальних додаткових заходах. Функціонал гри включає в себе бонуси та зброю з небезпекою для навколишнього середовища, що додає постійної непередбачуваності кожній гонці.

Над розробкою Yeti Go працювала відома студія, яка створила такі ігри, як Call of Duty, Spider-Man, Dead Space та The Witcher. Візуальні ефекти вражають, але по-справжньому оживляє світ багатошаровий, захоплюючий звуковий супровід, розроблений досвідченими звукорежисерами, які співпрацювали з такими номінантами на Греммі, як Major Lazer, «Вибz Картель» та Kabaka Pyramid, — це те, що оживляє світ. Прокрутіть вниз, щоб познайомитися з головним героєм гри та отримати перший погляд на динамічний всесвіт, в який вони потрапляють. Поєднання високоякісної гри з технологією блокчейн робить Yeti Go привабливим доповненням до простору Play-to-Earn.

Успішна подорож Yeti Ouro на етапі передпродажної підготовки

Попередній продаж Yeti Ouro був надзвичайно успішним. Стартувавши з ціни $0,012, токен швидко піднявся до $0,024, коли досягнув 3-го етапу попереднього продажу, що означає 100% прибуток для перших інвесторів. Залишилося ще два етапи, і ціна буде зростати далі, створюючи потенціал для додаткових прибутків. Наразі в ході попереднього продажу було зібрано понад $3,2 млн і продано понад 211 млн монет, що свідчить про високий попит з боку інвесторів.

На додаток до підвищення ціни, попередній продаж пропонує привабливі винагороди. Покупки, зроблені під час попереднього продажу, супроводжуються 20% бонусом, а покупці, які інвестують понад $500, отримують додатковий бонус у розмірі 5%. Це робить його привабливою можливістю для тих, хто хоче увійти на ринок раніше і максимізувати свої активи.

Токеноміка та стимули для ранніх інвесторів

Система токенів Yeti Ouro забезпечує як довгострокову стійкість, так і обмежену пропозицію для задоволення потреб ринку. Загальна концентрація токенів YETIO становить 1 мільярд, причому 50% з них призначені для передпродажного розповсюдження. Пункт про згоряння токенів у контракті Yeti Ouro додає цінності для підтримки дефіциту активів в умовах інфляції з плином часу.

Для перших учасників проект також пропонує можливості стейкінгу з вражаючими доходами. Ті, хто вкладає свої токени після запуску, можуть отримати вигоду від пасивного потоку доходу, недоступного в багатьох інших блокчейн-проектах. Ця особливість, поряд зі зростаючим попитом на YETIO, позиціонує токен як привабливий актив для довгострокових власників.

Аудит смарт-контрактів, який надає SOLIDProof, забезпечує додаткові заходи безпеки, що підвищують довіру інвесторів. Аудит SOLIDProof підтверджує, що Yeti Ouro функціонує без інцидентів, захищаючи систему від ризиків злому, які зазвичай зустрічаються при нових запусках токенів.

Платформа Yeti Ouro дозволяє гравцям купувати кастомні скіни та ігрові предмети, використовуючи токени YETIO на своєму маркетплейсі. Токени YETIO функціонують як засіб доступу до різноманітної економічної системи, розробленої в рамках Yeti Go, що перетворює YETIO з простого мемекоіну на реальний токен.

Інвестувати в YETIO легко. Інвесторам потрібен хороший DeFi гаманець в будь-якій мережі на вибір, включаючи Meta mask, Trust Wallet,Coinbase тощо. Розмістіть замовлення на офіційному сайті Yeti Ouro на бажану кількість токенів YETIO і завершіть його транзакцією в один клік.

Приєднуйтесь до спільноти Yeti Ouro

Telegram:https://t.me/yetiouroofficial