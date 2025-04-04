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4 квітня 2025, 20:00

Головне за тиждень: тарифна війна, p2p-перекази, економіка України «пішла» у мінус

Війна тарифів «розриває» світову економіку: чи буде обвал долара та новий стрибок євро

На початку тижня спрацював чинник завершення місяця та першого кварталу, що спровокувало досить високу активність практично всіх клієнтів у понеділок, 31 березня. Вони закривали угоди, що залишилися, на звітну дату і намагалися це зробити оперативно. Саме тому практично вся основна частина клієнтських угод на міжбанку у понеділок пройшла у першій половині дня. А після обіду угоди укладали вже здебільшого самі банки за власною валютною позицією, щоб зафіксувати результат торгівлі валютою на 1-е число.

Китай вдарив у відповідь: вводять додатково 34% мита на американський імпорт

Сполучені Штати оголосили про введення «тарифів у відповідь» на товари з Китаю, що йдуть на американський ринок. Пекін назвав ці дії порушенням норм світової торгівлі, звинувативши Вашингтон у наступі на законні права Китаю й запровадив додаткові мита для американських товарів.

Долар зазнав найбільшого денного обвалу за два роки

3 квітня індекс долара США різко просів на 2%, опустившись до позначки 102 — це найглибше денне падіння за понад два роки й найнижчий показник за останні шість місяців. Про це свідчать дані Trading Economics.

JPMorgan підвищує шанси на глобальну рецесію до 60%

Ризик рецесії в США та світі цього року зріс з 40% до 60% після введення президентом США Дональдом Трампом масштабних торговельних мит.

Нові тарифи Трампа: Як вдарять по Україні

2 квітня президент США Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США, запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торгівельний дефіцит, але по Україні вони не сильно вдарять.

НБУ скасував обмеження в розмірі 150 тисяч гривень на місяць для p2p-переказів

Нацбанк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів — фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Україна отримала ще 3,5 мільярда євро від ЄС

Україна отримала ще 3,5 мільярда євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility.

В останньому кварталі 2024 року економіка України «пішла» у мінус. Зростання ВВП за рік уповільнилось до 2,9%

Минулого року зростання реального ВВП України сповільнилося до 2,9%, порівняно з 5,5% у 2023-му, а під кінець 2024-го економіка продемонструвала від'ємну динаміку. Протягом року економічне відновлення втрачало оберти. У першій чверті 2024-го ВВП додав 6,8% у порівнянні з тим самим періодом попереднього року, але вже в другому кварталі темпи знизилися до 4%, у третьому — до 2,2%. Четвертий квартал завершився падінням на 0,1%, що стало першим мінусовим показником за рік.

Джерело: Мінфін
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