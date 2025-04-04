Долар зазнав найбільшого денного обвалу за два роки

3 квітня індекс долара США різко просів на 2%, опустившись до позначки 102 — це найглибше денне падіння за понад два роки й найнижчий показник за останні шість місяців. Про це свідчать дані Trading Economics. Це сталось на тлі оголошення Дональдом Трампом про введення торгових мит на всі країни світу.

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Злет інших валют

На цьому тлі євро підстрибнуло більш ніж на 2%, пробивши рівень $1,1 — найвищий показник із жовтня 2024 року. Японська єна та швейцарський франк також посилилися, скориставшись падінням американської валюти. За інформацією Bloomberg, інвестори масово виводять кошти зі США, шукаючи вигідніші напрямки.

Безпечні гавані

Казначейські облігації США стали об'єктом підвищеного попиту: ціна на них зросла, а дохідність 10-річних паперів упала нижче 4% — вперше з моменту приходу до влади Дональда Трампа. Це відображає втечу капіталу в активи-«притулки» на тлі ринкової паніки.

Тригер падіння

Поштовхом стала заява Трампа про введення мит на майже весь імпорт до США. Нові тарифи, спрямовані проти 74 країн і Євросоюзу, почнуть діяти 5 і 9 квітня. Рішення розпалило страхи перед глобальним торговельним конфліктом, який може вдарити по попиту на нафту, що лише посилило падіння її цін.

Цей день став справжнім потрясінням для долара, підкресливши вразливість американської валюти до політики Трампа.