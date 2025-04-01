Україна отримала ще 3,5 мільярда євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
1 квітня 2025, 15:49
Україна отримала ще 3,5 мільярда євро від ЄС
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«Ці кошти допоможуть нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність», — зазначив очільник уряду.
Шмигаль додав, що загальна фінансова допомога для України від ЄС в межах механізму Ukraine Facility вже досягла 19,6 млрд євро.
Ukraine Facility
Ukraine Facility включає три ключові компоненти:
- пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);
- спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);
- технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).
Джерело: Мінфін
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