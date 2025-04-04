Китай вдарив у відповідь: вводять додатково 34% мита на американський імпорт

Сполучені Штати оголосили про введення «тарифів у відповідь» на товари з Китаю, що йдуть на американський ринок. Пекін назвав ці дії порушенням норм світової торгівлі, звинувативши Вашингтон у наступі на законні права Китаю й запровадив додаткові мита для американських товарів. Про це повідомляє futunn.com.

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Контрзаходи Пекіна

Спираючись на власні закони — зокрема про митні тарифи, зовнішню торгівлю й основи міжнародного права, — а також за згодою Державної ради, Комітету із тарифів і митних справ Китаю ухвалив рішення: з 10 квітня 2025 року на всі товари, що надходять із США, накладатиметься додаткове мито.

Деталі тарифів

«До існуючої ставки ввізного мита на весь імпорт, що походить зі Сполучених Штатів, буде додано тариф у розмірі 34%», — зазначається в рішенні. При цьому чинні пільги й звільнення від податків залишаться без змін, а на нові мита жодних послаблень чи винятків не передбачено.

Наслідки ескалації

Цей крок Китаю став прямою відповіддю на американські тарифи й підкреслює загострення торговельного протистояння між двома економічними велетнями, що може ще більше розхитати світові ринки.