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1 квітня 2025, 21:11

НБУ скасував обмеження в розмірі 150 тисяч гривень на місяць для p2p-переказів

Нацбанк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів — фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Нацбанк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками клієнтів — фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
Фото: depositphotos

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Деталі

Зазначені обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку, шляхом підписання відповідного Меморандуму.

За час дії регуляторних обмежень:

  • був ухвалений та почав діяти Закон України від 08.10.2024 № 3994-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг» на основі законопроєкту № 11043, яким передбачене збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства;
  • був розроблений та підписаний за координації банківських асоціацій Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася абсолютна більшість банків, які обслуговують роздрібних клієнтів, та надавачі платіжних послуг, які мають ліцензію на ведення розрахункових рахунків роздрібних клієнтів;
  • банки та небанківські надавачі платіжних послуг продовжують поліпшувати роботу систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог і рекомендацій НБУ;
  • з боку правоохоронних органів ведеться активна робота щодо виявлення та припинення злочинних схем. До прикладу, Бюро економічної безпеки нещодавно викрило мережу, яка нараховувала понад чотири тисячі осіб-дропів;
  • Національний банк напрацював концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій. Пропозиція буде надіслана відповідному комітету Верховної Ради України для подальшого розгляду у квітні.

Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася.

Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
BobKickass
BobKickass
1 квітня 2025, 21:18
#
Слава Богу. Намагалися — не вийшло — відмінили.
+
+15
dsf21
dsf21
1 квітня 2025, 21:20
#
Открывают ворам возможности. Увеличить лимиты можно было только если доказать свой доход. Только вышли на минимальный уровень compliance как в Европе — ворам такое не зашло.
+
0
BobKickass
BobKickass
1 квітня 2025, 21:33
#
Здається в когось стакан завжди наполовину порожній =)
+
+30
neverice
neverice
1 квітня 2025, 21:32
#
Дивно якось. Цей ліміт фактично нікому не заважав. 150 тис на місяць це ще примудритись треба витратити на p2p. Навіть не можу уявити кому і навіщо це може бути потрібно (в законних цілях). Та і у випадку великих доходів ліміт можна збільшити.
З іншого боку — значить не допомогло боротись з дропами, а просто так моніторити обмеження накладно.
+
0
BobKickass
BobKickass
1 квітня 2025, 21:34
#
значить не допомогло боротись з дропами

Так була ж статистика, що не допомогло. Швидко відреагували.
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