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31 березня 2025, 17:46

В останньому кварталі 2024 року економіка України «пішла» у мінус. Зростання ВВП за рік уповільнилось до 2,9%

Минулого року зростання реального ВВП України сповільнилося до 2,9%, порівняно з 5,5% у 2023-му, а під кінець 2024-го економіка продемонструвала від'ємну динаміку. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Минулого року зростання реального ВВП України сповільнилося до 2,9%, порівняно з 5,5% у 2023-му, а під кінець 2024-го економіка продемонструвала від'ємну динаміку.

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Поступове гальмування

Протягом року економічне відновлення втрачало оберти. У першій чверті 2024-го ВВП додав 6,8% у порівнянні з тим самим періодом попереднього року, але вже в другому кварталі темпи знизилися до 4%, у третьому — до 2,2%. Четвертий квартал завершився падінням на 0,1%, що стало першим мінусовим показником за рік.

Загальна картина

Сповільнення зростання до 2,9% за підсумками 2024 року свідчить про ослаблення економічного підйому, який спостерігався роком раніше. Наприкінці року країна зіткнулася з рецесійними сигналами, що може вказувати на нові виклики для фінансової стабільності.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+88
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 березня 2025, 18:47
#
В Украине строится экономика дожития …

Думаю новвоведения гетьманцева и экономического блока — тут ни при чем … да ?
+
+22
Alek Cristo
Alek Cristo
31 березня 2025, 18:51
#
економіка України «пішла» у мінус

не може бути!
ми ж найуспішніша і найпотужніша країна, як так вийшло?
+
+15
stas12345
stas12345
31 березня 2025, 19:30
#
Прогнозую що завдяки кешбеку і роздачі тисячі гривень буде взліт відсотків на 10
+
0
Coreinside
Coreinside
31 березня 2025, 22:21
#
Дивно, з чого б це? Всі ж знають, що якщо населення зменшується ударними темпами, то ВВП зростає.Ні? Добре.Але ВВП на душу в нас точно зростає, причому шаленими темпами.Середньостатистичному стає жити краще.Думаю, ми в світових лідерах.Одна лиш проблема з підрахунком та обліком.На скільки той ВВП ділити?
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