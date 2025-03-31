В останньому кварталі 2024 року економіка України «пішла» у мінус. Зростання ВВП за рік уповільнилось до 2,9%

Минулого року зростання реального ВВП України сповільнилося до 2,9%, порівняно з 5,5% у 2023-му, а під кінець 2024-го економіка продемонструвала від'ємну динаміку. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

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Поступове гальмування

Протягом року економічне відновлення втрачало оберти. У першій чверті 2024-го ВВП додав 6,8% у порівнянні з тим самим періодом попереднього року, але вже в другому кварталі темпи знизилися до 4%, у третьому — до 2,2%. Четвертий квартал завершився падінням на 0,1%, що стало першим мінусовим показником за рік.

Загальна картина

Сповільнення зростання до 2,9% за підсумками 2024 року свідчить про ослаблення економічного підйому, який спостерігався роком раніше. Наприкінці року країна зіткнулася з рецесійними сигналами, що може вказувати на нові виклики для фінансової стабільності.