Минулого року зростання реального ВВП України сповільнилося до 2,9%, порівняно з 5,5% у 2023-му, а під кінець 2024-го економіка продемонструвала від'ємну динаміку. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.
В останньому кварталі 2024 року економіка України «пішла» у мінус. Зростання ВВП за рік уповільнилось до 2,9%
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Поступове гальмування
Протягом року економічне відновлення втрачало оберти. У першій чверті 2024-го ВВП додав 6,8% у порівнянні з тим самим періодом попереднього року, але вже в другому кварталі темпи знизилися до 4%, у третьому — до 2,2%. Четвертий квартал завершився падінням на 0,1%, що стало першим мінусовим показником за рік.
Загальна картина
Сповільнення зростання до 2,9% за підсумками 2024 року свідчить про ослаблення економічного підйому, який спостерігався роком раніше. Наприкінці року країна зіткнулася з рецесійними сигналами, що може вказувати на нові виклики для фінансової стабільності.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 4
Думаю новвоведения гетьманцева и экономического блока — тут ни при чем … да ?
не може бути!
ми ж найуспішніша і найпотужніша країна, як так вийшло?