Ризик рецесії в США та світі цього року зріс з 40% до 60% після введення президентом США Дональдом Трампом масштабних торговельних мит. Про це заявив головний економіст інвестиційного банку JPMorgan Брюс Касман, повідомляє Reuters.
JPMorgan підвищує шанси на глобальну рецесію до 60%
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«Деструктивна політика США визнана найбільшим ризиком для глобальних перспектив протягом усього року», — зазначив Касман.
Він також додав, що торгова політика США стала менш сприятливою для бізнесу, ніж очікувалося раніше.
«Вплив цього підвищення тарифів, ймовірно, посилиться через заходи у відповідь, падіння ділових настроїв у США та порушення ланцюгів поставок», — додав Касман.
Інші банки, включаючи Barclays і Deutsche Bank, також попередили, що економіка США стикається з вищим ризиком сповзання в рецесію цього року, якщо нові мита Трампа залишаться в силі.
Однак Касман очікує, що шок від тарифів буде «помірно пом'якшений» перспективою подальшого зниження процентних ставок у США.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.
Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.
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